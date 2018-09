La masturbation a longtemps été un comportement sexuel réprimandé, voire condamné. Fort heureusement, les temps changent et les connaissances se précisent. Mais certaines convictions ont la vie dure! Et il reste parfois quelques résidus nocifs, permettez-moi de faire un peu de lumière sur tout cela.

La vie sexuelle de chaque homme et de chaque femme se construit en fonction de ses apprentissages: éducation familiale, croyances religieuses, influence des pairs... Mais elle varie aussi beaucoup selon le type de personnalité ainsi que l’évolution (ou l’absence d’évolution) de la confiance et de l’estime de soi.

Plus qu’un plaisir solitaire

Contrairement à sa réputation, la masturbation au sein d’un couple ne doit pas automatiquement être associée à un geste posé contre son couple, mais plutôt un geste posé pour soi. De fausses croyances quant à cette pratique ont longtemps voulu faire peur aux gens, il n’est donc pas étonnant que plusieurs femmes et hommes se sentent coupables et honteux/honteuses de se masturber. En réalité, la masturbation est bien plus qu’un acte de plaisir solitaire. Lorsque cette pratique est vécue sainement, elle permet par exemple aux femmes d’apprendre à se connaître sexuellement, à définir ce qui est une sensation érogène sur leur corps et surtout à s’abandonner au plaisir. Car l’orgasme (peu importe la manière dont il est obtenu) demande une grande capacité d’abandon, de lâcher-prise et de nombreuses femmes peuvent y parvenir notamment en se masturbant. En plus de ces bienfaits, la masturbation chez la femme permet cet « entretien » de la libido. Plus une femme parvient à avoir du plaisir sexuellement, plus elle aura tendance à cultiver son désir et par le fait même son envie de faire l’amour avec son partenaire.

Différences homme-femme

Chez l’homme, la masturbation présente les mêmes bienfaits que pour la femme, mais elle lui offre aussi l’occasion d’apprendre à gérer le trop-plein de tensions sexuelles. Il est naturel pour un homme et pour une femme d’avoir du désir sexuel, mais ce n’est pas parce que les gens sont en couple qu’ils doivent cesser de se masturber ou encore s’attendre à ce que leur partenaire satisfasse leurs envies en faisant l’amour « sur demande ». Donc, parfois, la masturbation peut permettre, pour ceux et celles qui la choisissent, une bonne gestion de ce désir. La différence dans l’intérêt des fréquences sexuelles au sein d’un couple peut occasionner des discordes, mais si chacun apprend à être responsable de la gestion et de la libération de ses propres tensions sexuelles, le couple ne s’en porte que mieux. Une pratique saine de la masturbation en couple se fait en complément des relations sexuelles et non pour pallier à un manque ou pour remplacer une vie érotique.

Normalité ou problématique

De nombreuses personnes se questionnent face à la masturbation. La plupart s’inquiètent de la fréquence : qu’est-ce qui est normal ? La pratique de la masturbation connaît régulièrement des périodes de fluctuation, et ce, en fonction du désir de l’individu. Certains moments seront plus propices alors que d’autres moments de la vie entraînent des périodes d’abstinence. On considère une activité masturbatoire « normale » lorsqu’elle s’inscrit dans une vie sexuelle épanouie et riche. Il n’est pas nécessaire de systématiquemet comptabiliser le « nombre de fois par semaine ».

Voici des indicateurs de comportements masturbatoires qui pourraient occasionner des problèmes au sein d’un couple :

quand la masturbation devient le seul et unique moyen d’obtenir un orgasme ;

quand la masturbation remplace volontairement toute vie sexuelle avec un ou une partenaire ;

quand la masturbation occupe l’essentiel des pensées, privant ainsi l’individu de sa capacité à se concentrer sur autre chose – elle peut même être à ce point dérangeante que la personne n’est plus en mesure de vaquer à ses occupations régulières ou routinières.

Dans le cas où on identifie la masturbation comme un comportement problématique à la vie personnelle ou à la vie de couple, il peut s’avérer nécessaire de consulter en thérapie afin d’aller chercher des outils pour comprendre la situation et trouver des solutions efficaces.