L’après-Damien et Dead Obies de Yes Mccan

« T’as-tu une esti d’idée d’où ma carrière [...] va être quand j’aurai 27 ans ? Ayoye ! J’imagine déjà ! J’vais être [célèbre] à la TV [...] », s’exclamait Yes McCan dès 2011 devant une foule d’initiés lors d’une joute verbale WordUP Battles !

Quelques années plus tard, ce qui devait être une semonce, voire une fanfaronnade, tient maintenant de la prophétie... et c’est justement là où on retrouve le rappeur et acteur sur son premier album solo.

« Tout ce dont j’ai ever rêvé, je l’ai d’abord rap dans mes verses », glisse-t-il, notamment sur Temps, qui ouvre cette œuvre succédant à sa rupture avec ses frères d’armes de Dead Obies ainsi qu’à son succès grand public (au cas où vous vous remettez d’un coma : il incarnait le vilain Damien dans la série Fugueuse). Son rôle de crapule est également abordé sur cette pièce, bien évidemment.

C’est donc un McCan posé (voire trop ?) qu’on découvre sur OUI, un L P s’inscrivant définitivement dans les courants tendances du moment dans son genre de prédilection. À cet effet, la lascive Près de moi et sa rythmique flirtant avec le reggaethon pourrait plaire aux fans de Toutes les filles savent danser de Loud, par exemple. Forêts, la troisième piste, rappelle vaguement le fameux Hotline Bling de Drake.

Bref, pour celles et ceux qui espéraient une suite logique à ce que l’artiste offrait au sein de Dead Obies, il faudra repasser. OUI risque de diviser plusieurs amateurs de rap queb. Le propre des grandes œuvres, quoi.

En parlant d’œuvres qui divisent bon nombre de mélomanes : d’un côté, on apprécie le goût du risque de Lapointe, le plaisir contagieux du projet et tout le pedigree lié à ce nouveau dada. De l’autre, ce fameux risque fait calculer – la campagne promo l’entourant en témoigne notamment – et se ressent jusque dans la production de l’album. Bon nombre de pièces s’avèrent trop polies, voire sages, pour un genre où la concurrence locale est incroyablement féroce. Bref, sans le nom de Lapointe et la machine Audiogram attachés à ces sans-cœur, j’ai comme l’impression que Ton corps est déjà froid serait demeuré inaperçu.

Un peu de rattrapage : trois ans après avoir confirmé son retour avec The Devil Put Dinosaurs Here (2013), leur second album depuis le décès de son leader original Layne Staley, le groupe culte Alice In Chains étonne avec cette nouvelle offrande parue le 24 août. Bien qu’on demeure en terrain connu – le vénérable combo combine toujours des éléments du grunge et du métal dans ses compositions –, Alice In Chains se distingue tout de même par la chimie grandissante entre William DuVall, qui en est maintenant à son troisième tour de chant pour le quatuor, et le guitariste Jerry Cantrell.

Toujours dans le domaine du rattrapage : deux ans après le fameux Dangerous Woman – et une année après l’attaque terroriste lors d’un concert à Manchester –, la chanteuse lève le ton d’un cran sur ce quatrième album convaincant paru le 17 août. S’impliquant davantage dans l’écriture de l’œuvre et jouant (un peu) moins sur ses artifices d’usage, Grande propose un disque pop, certes, mais surtout hyper personnel. Ce n’est pas de la grande poésie, mais c’est accrocheur et moins frelaté que le titre du LP peut le laisser entendre.

Babylones - Le désordre pour le style

En 2013, ce collectif faisait un premier « bip » auprès du grand public en participant aux Francouvertes. Aujourd’hui, Babylones propose finalement un premier album aussi sympathique que convaincant. Au programme, du rock indie francophone (les radios universitaires vont en raffoler), un amour féroce des harmonies et du glanage new wave, rock garage, shoegaze, et j’en passe. Sans être révolutionnaire, c’est une première carte de visite qui donne déjà le goût d’entendre la suite. À écouter !