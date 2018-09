Le lunch est dans le sac!

Les repas du midi, au boulot ou à l’école, sont toujours meilleurs pour la santé et le moral lorsqu’on les prépare à la maison et les déguste dehors. Profitez des belles journées de septembre pour pique-niquer, en garnissant votre nouveau sac à lunch avec vos délices préférés.

Photo courtoisie, Simons

Sac à lunch isolé décoré de lamas dans le désert en papier lavable très solide et durable, résistant à l’eau et entièrement recyclable. 12 $, simons.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Fabriqué en polyester anti-accrocs, ce sac à lunch nommé Catherine de CIAO pourra être trimballé n’importe où. Il est doté d’un compartiment principal à fermeture éclair, d’une pochette ouverte à l’avant et d’une bandoulière ajustable. Trois couleurs disponibles. 29,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Avec son grand compartiment isotherme facile à nettoyer et sa pochette frontale à fermeture éclair, ce sac à lunch Parkland sera pratique pour transporter le repas et la collation d’un écolier. Quatre modèles disponibles. 29,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Simons

Elle plaira certainement aux amoureux des félins, cette boîte à lunch Danica faite de canevas résistant avec doublure isotherme. 20 $, simons.ca

Photo courtoisie, Renaud-Bray

Sac à lunch décoré de cercles multicolores résistant à l’eau, facile d’entretien, qui garde les aliments au froid ou au chaud selon vos besoins. 19,99 $, renaud-bray.com

Photo courtoisie, Bureau en gros

De style sac à dos, ce sac à lunch Hilroy, en polyester, offre un grand compartiment pour les gros repas, deux pochettes latérales en mailles, une poignée supérieure en nylon et un bandoulière réglable pour une épaule. Deux designs disponibles. 19,98 $, bureauengros.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Monsieur et madame pourront utiliser ce sac à lunch unisexe CIAO en toile cirée, avec compartiment principal à fermeture éclair bidirectionnelle, pochette frontale à fermeture éclair, pochette latérale en tissu maillé et bandoulière ajustable. 34,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Linen Chest

Sac à lunch en néoprène aux motifs damassés noirs et blancs à l’extérieur, puis de couleur rouge à l’intérieur. 29,95 $, linenchest.com

Photo courtoisie, Bureau en gros

Élégant sac isotherme Think Stunning d’allure professionnelle et imperméable, avec sangle de 24 pouces et pochette pour ustensiles. Quatre couleurs disponibles. 39,79 $, bureauengros.ca

Photo courtoisie, Trudeau

Sac a lunch isotherme Fuel de Trudeau affichant une forme ovale et se nettoyant facilement. 17,99 $, trudeau.com