Le magasinage de convictions

Plusieurs affirment que la présente élection est historique. C’est particulièrement vrai au nombre de nouveaux candidats qui se magasinent leur entrée en politique. Ces candidats devraient plutôt se magasiner des convictions.

Il y a eu le cas de Vincent Marissal, qui a flirté avec le Parti libéral du Canada et qui a finalement choisi Québec Solidaire. Ai-je besoin de rappeler que le premier parti est fédéraliste et l’autre souverainiste ?

Il y a Anna Klisko, la candidate caquiste dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui a aussi été candidate dans le même comté à l’élection de 2014... avec les libéraux. Elle désirait pourtant se présenter de nouveau pour l’équipe libérale, il y a quelques semaines.

Il y a aussi Marguerite Blais, ex-ministre libérale, aujourd’hui candidate caquiste.

Il y a finalement eu le cas le plus aberrant et hautement médiatisé de celui de Gertrude Bourdon. La gestionnaire du milieu de la santé était jusqu’à tout récemment sympathique aux idées du Parti Québécois, intéressée par la Coalition Avenir Québec et est aujourd’hui candidate avec le Parti Libéral du Québec ! Elle a affirmé qu’elle « aimait magasiner ». On ne la contredira pas.

Au total, on retrouve quatorze transfuges. Sept députés ou candidats sont passés de la CAQ (ou de l’ADQ) au PLQ. Il y a aussi sept transfuges qui sont passés du PLQ (2) et du PQ (5) à la CAQ.

À l’inverse, certains transfuges ne quittent pas par leur parti par opportunisme, mais par conviction. C’était le cas de René Lévesque, de Lucien Bouchard et plus récemment de Jean-Martin Aussant. Il faut parfois quitter son parti pour rester fidèle à soi-même.

Le Journal a récemment demandé à ses chroniqueurs : « De quelle idée le Québec a-t-il besoin pour retrouver sa fierté ? ». Assurément, le magasinage de limousines ne fait pas partie de ces idées.

Speed dating politique

Oui, ce speed dating à la sauce politique renforce le cynisme ambiant. C’est clair.

Mais, il donne surtout raison aux jeunes qui pensent que la politique « c’est du pareil au même », « que c’est toute la même chose » et « que de toute façon, mon vote ne changera rien ».

On a beau prendre n’importe quelle mesure pour faire participer les jeunes, mais il y a rien de plus décourageant que de voir les partis s’échanger des candidats comme on s’échange des joueurs d’hockey. Où sont passés les idéaux et les projets de société ?

Un Québec à bout de souffle

Tout ce va et vient politique cache quelque chose de beaucoup plus profond que les ambitions et les parcours tortueux de quelques individus.

Cela cache un Québec essoufflé. Un Québec, dont ses partis politiques, ne réussissent plus à porter des projets ambitieux. Si la ligne de démarcation entre les principaux partis semble non seulement mince pour ne pas dire inexistante, c’est signe qu’aucun ne porte en eux un idéal qui les différencie.

Aussi longtemps que la game politique restera une game d’ambitions personnelles, les jeunes, sauf exception, resteront chez eux, dans le confort et l’indifférence.

S’il y a au moins quelque chose de positif, c’est que nous aurons enfin une campagne propre, puisque même les candidats ont décidé de se recycler. Mais, peut-être devrions-nous plutôt parler de compostage politique ?