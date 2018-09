Le porc dans tous ses états

Le porc est très certainement l’animal emblématique de Cuba. Non seulement est-il le symbole parfait lorsque vient le temps de célébrer dignement les fêtes de fin d’année, mais il fait aussi partie du menu quotidien des Cubains, qui ne s’en lassent jamais et qui lui vouent un culte presque divin, un peu comme les Argentins avec la viande de bœuf.

Il fut un temps, pas si lointain, où il était permis d’élever son propre porc chez soi en plein cœur de La Havane. On utilisait aussi bien son patio que le toit de la maison et l’animal, à peine sevré, avait droit aux restes de tables, même ceux des voisins. Il faisait ni plus ni moins partie de la famille et chaque membre y mettait du sien, car il fallait aussi bien le nourrir que nettoyer son espace de vie. On l’affublait parfois d’un nom sympathique et il devenait une véritable mascotte, qu’on dorlotait et chouchoutait en attendant le moment du sacrifice. Ce jour-là, certains ne pouvaient éviter de verser une larme, qu’on chassait très vite lorsque les effluves de viande grillée emplissaient la maison. Je me souviens des 31 décembre où l’on partait à la recherche d’un porc et il se trouvait toujours un éleveur improvisé, au détour d’une rue, qui nous le dépeçait devant nous.

Photo Jacques Lanctôt

À toutes les sauces

Mais tout cela a changé pour des raisons évidentes d’hygiène. Heureusement, presque chaque habitant de La Havane connaît un ami ou un membre de sa famille qui en élève à la campagne près de la capitale. Car la viande de porc ne doit jamais faire défaut. On l’utilise à toutes les sauces et on la cuisine de toutes sortes de manières : grillée, fricassée ou effilochée, en filets et escalopes, côtes levées, méchoui, et surtout la fameuse cuisse rôtie au four pendant de longues heures. Toutes les parties du porc sont mises à contribution, dont la couenne qu’on fait revenir dans le gras pour en faire des sortes d’oreilles de crisse ou chicharrones. On les assaisonne d’un peu de sel puis les savoure en buvant une bière bien froide.

Photo Jacques Lanctôt

Un événement rassembleur

À la campagne, l’abattage d’un porc est toujours un événement. Tous les voisins du quartier y participent. Les liens de sang n’ont rien à voir avec ceux qui se rassemblent. Les Cubains aiment partager, ça fait partie de leur culture. Celui qui ne partage pas perdra le respect de sa communauté. Certains s’occuperont de la préparation, de l’éviscération et de l’assaisonnement. L’un va recueillir le sang pour en faire du boudin, un autre va préparer le charbon, d’autres vont se charger de tourner la bête fréquemment et de l’arroser avec une sauce à base d’ail et d’orange amère. Puis, à la fin, chacun emportera chez lui une portion de viande, car il l’aura bien méritée.

Presque tous les Québécois qui ont séjourné dans des hôtels tout inclus à Cuba ont pu constater qu’au moins une fois par semaine, on offre, au menu du soir, un cochon grillé qu’un employé dépèce devant vous. S’il y a des Cubains dans l’hôtel, vous les verrez tous saliver et réclamer des morceaux de peau grillée. Le porc est vraiment l’animal idoine pour rassembler les Cubains.