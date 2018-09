Le week-end culturel de... Julie Houle

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie Je suis tombée sur une série de magnifiques livres, Les accoucheuses, de l’auteure québécoise Anne-Marie Sicotte, que j’affectionne particulièrement. Il y a trois tomes : La Fierté, La révolte et La Déroute. Ce sont de très longs romans, ce qui permet de faire durer le plaisir. Il s’agit d’une saga historique qui nous ramène à l’époque des sages-femmes au milieu des années

1800. On passera par diverses périodes décrivant la dualité entre les sages-femmes et les médecins qui souhaitent s’imposer par une lutte de pouvoir. De plus, l’histoire est campée dans les rues de Montréal. Étant mère de quatre enfants, c’est un roman qui me touche beaucoup puisqu’on évoque la grossesse et la maternité­­­.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo d'archives, AFP Bien que j’aie vu plusieurs spectacles récemment, le plus marquant a été pour moi celui de Paul McCartney­­­ sur les plaines d’Abraham à Québec. C’était le 20 juillet 2008, et ça restera pour moi marqué à tout jamais. C’était un moment historique ! Si j’en parle, c’est que Paul McCartney revient le 20 septembre au Centre Bell à Montréal et au Centre Vidéotron à Québec le 17 septembre prochain. Pour ceux qui ne l’ont encore jamais vu, c’est vraiment le spectacle à voir !

Quel est le dernier film qui vous a séduit ?

Photo courtoisie, Sony Pictures J’ai récemment vu le film Hôtel Transylvanie 3 avec les enfants au ciné-parc. Une première pour eux dans un ciné-parc. On a préparé notre sortie en regardant à la maison les deux précédents de la série pendant les vacances, pour ensuite faire une sortie surprise en famille avec les enfants. C’est un film qui plaît tant aux enfants qu’aux grands. En plus, je suis une fan de films pour enfants.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie J’ai très hâte que reprenne la série L’Échappée à TVA qui est l’une de mes favorites. En fait, je ne regarde pas beaucoup de séries, mais je me suis attachée aux personnages de L’Échappée. Comme je ne suis plus capable d’attendre une semaine pour écouter la série d’une semaine à l’autre, je préfère attendre qu’il y ait quelques épisodes diffusés sur Illico, pour ensuite les voir en rafale.

Avez-vous un mentor dans le milieu artistique ?

Photo d'archives, Martin Alarie Oui, Gino Chouinard qui anime Salut Bonjour !. J’ai, par le passé, travaillé avec lui, tandis que j’étais à la présentation météo et qu’il animait à l’époque l’édition week-end. Étant quelqu’un de paternaliste et d’une grande gentillesse, il m’a pris en quelque sorte sous son aile. C’était très apprécié. Il était pour moi quelqu’un de bon conseil. Encore aujourd’hui, tel un mentor, il m’arrive de lui demander conseil. De plus, il fait partie de mon cercle d’amis, c’est un privilège. C’est quelqu’un d’honnête sur qui on peut compter. Je lui lève mon chapeau pour sa rigueur, car il fait quatre heures de direct par jour, cela demande une discipline incroyable. C’est admirable, il faut le souligner.