Les Brewers de Montréal en confiance pour les séries

Après avoir connu un certain succès en saison régulière, les Brewers de Montréal sont gonflés à bloc à l’aube des séries éliminatoires de la Ligue de baseball majeur du Québec.

La formation montréalaise entamera d’ailleurs sa série de premier tour (3 de 5), soit la demi-finale de division, contre les Castors d’Acton Vale, ce dimanche à 20h, au Stade Raymond Daviault, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

«On embarque en séries en confiance, on a joué notre meilleur baseball en deuxième moitié de saison et on sait que tous nos joueurs seront là pour les éliminatoires», a indiqué Renaud Catellier, qui combine les fonctions de joueur et d’entraîneur-adjoint chez les Brewers.

Montréal, qui a conclu la campagne avec une fiche de 21-13 pour le deuxième rang du classement général (derrière les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu), pourra notamment compter sur les services de Jean-Luc Blaquière. Celui-ci a été limité à 13 matchs en saison régulière en raison notamment de ses fonctions d’entraîneur au niveau midget AAA.

«Jean-Luc est notre pièce maîtresse dans notre formation offensive», a qualifié Catellier, à propos de l’ancien espoir des Mets de New York.

Blaquière a ainsi conservé une moyenne au bâton de ,436 au cours de la saison, réussissant notamment quatre circuits en seulement 39 présences officielles à la plaque. Ayant soutiré 10 buts sur balles, il a aussi montré un taux de présences sur les sentiers de ,560.

Poirier au monticule

Chez les lanceurs, Mathieu Poirier sera le partant pour les Brewers lors de ce premier match de la série face aux Castors. Le joueur de 31 ans, qui a pour sa part évolué dans les filiales des Athletics d’Oakland il y a une dizaine d’années, a maintenu une excellente moyenne de points mérités de 3,88 en 48 manches et deux tiers, cette saison, avec les Brewers.

Si le match est prévu à 20h ce dimanche soir, les portes du Stade Raymond Daviault doivent ouvrir dès 17h pour la tenue d’un «tailgate party».