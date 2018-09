Les cinq pièces incontournables de l’automne

Parmi les nombreuses propositions théâtrales qui prendront l’affiche cet automne dans la métropole, voici les cinq pièces à inscrire à son agenda.

1. Bilan

Photo courtoisie, Jean-Fraçois Gratton

La pièce de Marcel Dubé qui a été créée à l’aube de la Révolution tranquille sera reprise par le TNM. Pour porter la parole de l’auteur, on comptera sur une distribution composée de douze comédiens dont, Christine Beaulieu, Mickaël Gouin, Rachel Graton, Guy Jodoin et Sylvie Léonard.

Photo courtoisie, Jean-Fraçois Gratton

À travers cette saga familiale, on suivra William Larose et sa femme Margot (Guy Jodoin et Sylvie Léonard) où le patriarche fait son entrée en politique au détriment de sa famille. Grâce à la nouvelle mise en scène de Benoît Vermeulen, la pièce des années 60 devrait connaître un nouveau souffle.

Au TNM du 13 novembre au 8 décembre

2. Des souris et des hommes

Photo courtoisie, Duceppe

Ce classique américain de John Steinbeck est très certainement l’une des pièces les plus attendues de la saison. Mettant en vedette Benoît McGinnis et Guillaume Cyr, la pièce qui a été adaptée au cinéma et à la télévision raconte l’histoire de deux amis d’enfance, sans le sou, qui rêvent de liberté. Pendant que l’Amérique vit la grande dépression, George et Lennie, laissés-pour-compte, voyageront de ferme en ferme à travers la Californie pour y travailler, tentant tant bien que mal d’amasser quelques dollars afin d’en arriver à posséder leur propre terre. Une tragédie très émouvante !

Au Théâtre Duceppe du 24 octobre au 1er décembre

3. Tanguy

Photo courtoisie

L’adaptation théâtrale du film Tanguy est très certainement une autre production très attendue cet automne. Présentée en première mondiale au Québec, la pièce qui fera également l’objet d’une tournée à travers la province met en lumière la vie d’un couple dans la cinquantaine dont leur fils, Tanguy, âgé de 30 ans, demeure encore avec eux. L’histoire qui a séduit les cinéphiles devrait également amuser ses spectateurs en raison des performances des têtes d’affiche Marie-Chantal Perron et Normand D’amour où s’ajouteront France Castel et Roger Larue dans le rôle des grands-parents.

À la salle Pierre-Mercure du 17 au 21 octobre suivi d’une tournée

4. Bonjour, là, bonjour

Photo courtoisie, Bonjour PR

Le directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier, Claude Poissant, a choisi cette année de mettre en scène une pièce de Michel Tremblay, rêve qu’il caressait depuis plusieurs années. De surcroît, Bonjour, là, Bonjour, est sa pièce fétiche. Campée dans les années 70 celle-ci compte une trentaine de tableaux qui évoquent, entre autres, certaines relations incestueuses. Sandrine Bisson, Annette Garant, Diane Lavallée, Gilles Renaud et Geneviève Schmidt seront de la distribution.

Au Théâtre Denise-Pelletier (salle principale) du 7 au 30 novembre

5. 2018 Revue et corrigée

Photo courtoisie, Rideau vert

Le traditionnel rendez-vous du temps des Fêtes est très certainement un incontournable à ne pas manquer. Pour l’édition 2018 de Revue et corrigée on comptera sur le talent d’une nouvelle recrue, Joëlle Lanctôt qui a brillé dans la comédie musicale Mary Poppins qui s’ajoute aux habitués dont, Suzanne Champagne, Marc St-Martin, Martin Héroux et Benoît Paquette. Quant à la mise en scène, celle-ci sera signée par Nathalie Lecompte.