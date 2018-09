Les gazières exaspérées

Le gouvernement libéral a ouvert la porte aux compagnies, mais les retient sur le seuil !

Le gouvernement prétend écouter les citoyens, mais garde les permis d’exploration actifs et passe une loi, sous bâillon en plus, qui permet aux gazières de forer partout.

Ce gouvernement, qui veut ménager la chèvre et le chou, donne le manque d’acceptabilité sociale comme seul argument pour ne pas commencer les forages, mais ne formule jamais les raisons majeures et légitimes qui motivent son absence, soit les dangers très bien documentés scientifiquement sur la santé et la destruction irréversible de l’environnement.

Irresponsable

À la veille des élections, voilà que le gouvernement libéral flatte les citoyens en publiant un règlement qui interdit la fracturation dans la vallée du Saint-Laurent, là où il y a le plus d’électeurs potentiels. Drôle de coïncidence !

Mais la loi 106, qui autorise la fracturation partout au Québec, est toujours valide, et les règlements qui l’habilitent peuvent être modifiés très facilement. Qu’en sera-t-il après les élections si un parti progaz est élu ?

De nos jours, avec tout ce qu’on connaît scientifiquement sur les risques associés à l’exploitation des gaz de schiste, il est irresponsable et même criminel de permettre un tel développement qui condamnera à la maladie et à la pauvreté nos enfants et nos petits-enfants.

Compagnies étrangères

Aujourd’hui, les petites gazières québécoises ont été achetées par des géants albertains et étrangers. Ces énormes compagnies veulent forer le Québec tout entier parce que le gouvernement leur donne encore l’espoir qu’ils pourront le faire sous peu. Il s’agit juste de trouver comment manipuler l’opinion publique ou nos élus municipaux par des sondages truqués ou des promesses de grasses redevances aux municipalités, afin de créer une fausse acceptabilité sociale, et le tour sera joué ! Le gouvernement est complice de ce stratagème en faisant fi des risques majeurs pour notre santé, l’environnement et notre économie actuelle.

Ne vous y trompez pas ! Tout est en place pour nous faire envahir par l’industrie. Si le rempart citoyen tombe, adieu notre belle province, nos beaux paysages, notre eau pure et abondante.

Ces grosses compagnies étrangères, qui possèdent maintenant des droits d’exploitation au Québec et bénéficient d’une loi en leur faveur se moquent totalement des Québécois. Seuls les profits comptent. Elles en ont ras le bol de l’ambivalence du gouvernement qui ne dit jamais complètement oui ni complètement non, ni aux citoyens, ni aux gazières. Il fallait donc s’attendre à ce que celles-ci poursuivent l’État.

Avons-nous un vrai gouvernement au service du peuple ? Avec toutes les études scientifiques qui prouvent que l’industrie nous a menés en bateau en nous faisant croire qu’il n’y a pas de risque pour notre santé, notre qualité de vie et notre eau potable, alors que les faits sont plutôt contraires, ne serait-ce pas au peuple québécois, par l’entremise d’un gouvernement responsable, de poursuivre les gazières pour publicité mensongère ?

Il faut que ce dossier soit un enjeu électoral prioritaire !

Cela a assez duré !