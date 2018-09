Les musts de l’automne

De tous les romans étrangers de la rentrée, on en a retenu six qui devraient bientôt faire parler d’eux.

Les cigognes sont immortelles

Depuis déjà une bonne quinzaine d’années, on suit avec intérêt la carrière de l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou, Verre cassé, Mémoires de porc-épic, Lumières de Pointe-Noire ou Petit Piment ayant tous été de savoureux moments de lecture. Et en nous entraînant une fois de plus à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo, il nous invitera ce coup-ci à suivre les péripéties du jeune Michel, un collégien bien comme il faut qui, peu après l’assassinat du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977, découvrira à ses dépens à quel point le monde des adultes est loin d’être toujours tout noir ou tout blanc.

La maison Golden

Dans les pays de langue anglaise, ce nouveau Salman Rushdie a été encensé de tous bords tous côtés. Les grandes lignes de l’histoire ? Alors que Barack Obama vient d’être nommé président, le richissime Néron Golden débarquera dans un quartier huppé de Manhattan avec sa maîtresse (une plantureuse Russe) et ses trois fils (tous adultes et tous un peu bizarres). Une aubaine incroyable pour leur voisin René Unterlinden, ce scénariste en mal d’inspiration n’ayant dès lors qu’à les côtoyer pour remplir des pages et des pages de notes.

L’un des gros titres de la rentrée qu’on se promet de lire sans délai.

Avec toutes mes sympathies

Un livre qu’on ne pouvait pas passer sous silence, son histoire se déroulant en partie à Montréal. Car c’est dans notre belle ville que, le 14 octobre 2015, le frère de la journaliste et chroniqueuse littéraire française Olivia de Lamberterie s’est suicidé. Une tragédie qui la poussera à prendre la plume pour écrire autre chose qu’articles ou critiques, la vie bien remplie d’Alex méritant d’être racontée avec tout l’amour, toute la souffrance et toute la colère d’une sœur rompue à l’art de captiver chaque semaine des milliers de lecteurs et d’auditeurs.

Swing time

Avec ce cinquième roman, l’écrivaine britannique Zadie Smith nous promet une intrigue pleine de chassés-croisés, ses deux jeunes héroïnes rêvant de devenir un jour danseuses. Et si la plus douée d’entre elles finit par y parvenir tant bien que mal, l’autre devra se contenter d’un boulot nettement plus terre-à-terre en servant d’assistante personnelle à une chanteuse de renommée internationale. Au fil des ans, elles se verront ainsi de moins en moins souvent jusqu’à ce qu’une série de tragédies les obligent à se retrouver et à conduire la danse autrement. Un livre qui devrait plaire à tous ceux qui, comme nous, ont beaucoup aimé Sourires de loup et De la beauté.

Sous les branches de l’udala

Un autre bouquin qui va directement nous transporter sur le continent africain. Mais cette fois, ce sera le Biafra de la fin des années 1960, quand la guerre civile du Nigeria battra son plein. La famille d’Ijeoma ne sera pas épargnée et, ce faisant, la jeune adolescente devra aller vivre chez des amis de son père où elle rencontrera Amina, une gamine des rues qui ne tardera pas à devenir bien plus qu’une simple compagne de jeux.

Un premier roman coup-de-poing qui se penche sur l’homosexualité féminine dans un pays ayant souvent réservé à ces femmes un sort extrêmement cruel.

Le malheur du bas

En Europe, quelques chanceux ont déjà eu la chance de lire ce très court roman, et pour l’instant, leurs commentaires sont tous dithyrambiques. Apparemment, il raconterait la tragique histoire de Marie, une jeune femme mariée parfaitement heureuse en ménage jusqu’à ce que l’un des dirigeants de l’agence bancaire l’employant décide de lui pourrir la vie en la violant. À partir de là, les choses dégénéreront à la vitesse grand V, Marie refusant d’avouer à quiconque ce qui lui est arrivé.

