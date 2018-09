Les nouveaux visages de la rentrée

Chaque saison télévisuelle nous donne la chance de découvrir quelques nouveaux visages. Bien que la télé soit encore relativement conservatrice dans ses castings, on sent tranquillement la nécessité d’offrir une diversité de visages. Si certains crèvent l’écran grâce à de premiers grands rôles, d’autres, qui avaient déjà bâti une notoriété, voient le projecteur se tourner vers eux sérieusement cette saison.

Pier-Gabriel Lajoie dans Demain des hommes (Ici Radio-Canada Télé)

Photo courtoisie

Difficile de ne pas craquer pour Maxime Richer, le musicien poussé à jouer au hockey par ses parents dans Demain des hommes. Pier-Gabriel l’incarne avec justesse et sensibilité. Il illustre sans doute bien ce que certains jeunes vivent quand leurs parents espèrent atteindre leur rêve par procuration. Ce grand gaillard avait d’abord obtenu un rôle dans la classe de Vincent Picard (Guillaume Lemay-Thivierge) dans 30 vies. L’année suivante, en 2013, il attire l’attention du cinéaste excentrique Bruce Labruce et décroche le rôle principal de Gerontophilia, ce qui lui permet de voyager en le présentant dans différents festivals. Il y interprète un jeune de 18 ans qui se découvre une attirance sexuelle pour un octogénaire. C’était un pari risqué, mais qui ne lui a aucunement collé une étiquette. Pier-Gabriel se fait aussi connaître comme mannequin. Le cinéaste Gus Van Sant l’a d’ailleurs photographié pour la une du GQ britannique en plus d’avoir défilé pour Calvin Klein. Avec Demain des hommes, le fils de l’animateur sportif Jean-Charles Lajoie, confirme qu’il est un acteur charismatique de talent. Un digne héritier de Roy Dupuis.

Laetitia Isambert-Denis dans L’académie (TVA) et La malédiction de Jonathan Plourde (Vrak)

Photo courtoisie

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique en 2016, Laetitia n’a pas chômé. Nous l’avons vu dans Nouvelle Adresse alors qu’elle incarnait une adolescente enceinte, puis dans le film de Denis Côté Boris sans Béatrice. Cette saison, elle se démarque dans deux rôles. Dans L’académie, série qui nous plonge dans le quotidien d’étudiants d’un collège pour filles qui s’ouvre dorénavant aux garçons, elle est un peu la fautrice de trouble, la fille bitch, archétype des séries pour ados. Dans La malédiction de Jonathan Plourde, la belle tente plutôt de soutenir son collègue de travail dont les amoureuses... meurent sans raison apparente. Attirée par les phénomènes mystérieux, elle va essayer de l’aider à contrer ce fameux phénomène. Notons que Laetitia joue aussi au théâtre. Elle a été vue récemment sur les planches du théâtre Denise-Pelletier et de La Licorne.

Alexandre Bourgeois dans Demain des hommes (Ici Radio-Canada Télé)

Photo courtoisie

Benji McEwan, le joueur de hockey qu’Alexandre incarne est poqué. Issu d’une famille dysfonctionnelle, le hockey devient sa porte de secours à condition d’en suivre les règles. Alexandre l’endosse avec rage et délicatesse à la fois puisqu’il oscille entre force de vaincre, détresse et alcoolisme. Un rôle fort en émotions. Son interprétation ne passe pas inaperçue, ne laissant pas insensible. Ce jeune acteur s’est d’abord fait connaître à Toronto, où il étudie le théâtre. En 2018 il figurait au générique de trois films : Riot Girls, The New Romantic et Detainee X. Il risque encore de nous surprendre en anglais comme en français.

Blaise Tardif dans Discussions avec mes parents (Ici Radio-Canada Télé)

Photo courtoisie

Vous souvenez-vous de Dieu merci qu’animait Éric Salvail à TVA ? À l’époque, Blaise faisait partie de l’équipe de comédiens maison, prouvant qu’il est un excellent improvisateur. Depuis le début de sa carrière, il a cumulé des rôles dans pas moins d’une trentaine de séries télé, quelques films et des pièces de théâtre. On le voyait régulièrement au centre de contrôle d’Unité 9. C’est un acteur de grand talent qui n’avait pas encore décroché son grand rôle. Cet automne, il incarne le frère de François Morency dans la série Discussions avec mes parents. Espérons que ce rôle aura le même effet que ceux de Fabien Cloutier ou Martin Perizzolo dans Les beaux malaises, permettant à Blaise d’être propulsé dans le cœur du public.

Cary Tauben dans XOXO (TVA)

Photo courtoisie

Sa présence sur les réseaux sociaux se fait déjà remarquer. Voilà que Cary Tauben, styliste de stars, passe de l’autre côté de l’objectif. Montréalais d’origine, Cary ne passe jamais inaperçu avec son style flamboyant. À 21 ans, il était déjà réacteur mode pour le magazine Dress to Kill avant de travailler auprès de grands photographes et mannequins canadiens comme américains. Depuis, il fait partie de l’élite jet set et trimballe ses looks aux quatre coins de la planète. On le voit aux côtés de Coco Rocha, Ashley Graham ou Priyanka Chopra. Cet automne, il se pose à Montréal alors qu’il sera un des colorés conseillers de la nouvelle téléréalité de TVA, XOXO.

Émilie Perreault dans pour Faire œuvre utile (ARTV) et Cette année-là (Télé-Québec)

Photo courtoisie

Émilie n’est pas une nouvelle venue dans l’univers médiatique. Depuis 10 ans, elle est chroniqueuse au culturel. Nous l’avons d’abord vue à feu TQS, puis à ARTV dans des capsules sur l’actualité culturelle. Sa voix se faisait entendre jusqu’à tout récemment aux côtés de Paul Arcand au 98,5 tous les matins. Émilie sait à la fois mettre les artistes en valeur et s’avérer critique lorsqu’il le faut. Cet automne, elle sera bien présente sur nos ondes. D’abord parce que l’année dernière, elle a eu l’idée brillante de publier un livre, Faire œuvre utile, prouvant que l’art peut changer des vies ou, du moins, apporter un baume. Cette idée passe du papier à la vraie vie, donnant naissance à une émission qui s’annonce riche en rencontres instiguées par Émilie. Elle aura aussi le bonheur de partager le petit écran avec Marc Labrèche dans une nouvelle émission culturelle conçue, nous dit-on, sur mesure à Télé-Québec. Parallèlement, Émilie planche sur un documentaire avec Monic Néron sur les victimes d’agressions sexuelles, sujet qu’elle a eu l’occasion de creuser en marge des révélations du mouvement #MeToo.

Les Twins dans Révolution (TVA)

Photo courtoisie

Larry et Laurent Bourgeois sont des jumeaux identiques français. Ils partagent aussi la même passion pour la danse urbaine, ce qui les a menés à se produire aux côtés de Beyoncé, Missy Eliott, Jay-Z et Alicia Keys. L’année dernière, ils s’étaient fait remarquer en remportant la compétition télévisée animée par Jennifer Lopez World of Dance aux États-Unis. Il n’en fallait pas plus pour que les producteurs de Révolution leur proposent le dernier siège vacant de « maîtres » pour ce nouveau format.