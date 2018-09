Les Titans pas de taille contre le Phénix

Le match a bien mal débuté pour les Titans qui ont perdu les services de leur quart-arrière Olivier Bamrounsavath au milieu du premier quart. « Olivier court comme un porteur de ballon et il a été plaqué comme un porteur de ballon, a raconté l’entraîneur-chef Dave Parent. Il a été blessé au haut du corps, mais ce n’est pas une blessure à la tête. On l’a retiré de façon préventive. Si on avait été dans les séries éliminatoires, Bam aurait poursuivi. »