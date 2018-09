Les tueurs de la politique

Et si les réseaux sociaux étaient en train de creuser la tombe de la politique telle qu’on l’a connue jusqu’à maintenant.

Comment ne pas être d’accord avec Jean-François Lisée lorsqu’il affirme, sérieusement cette fois : « Toute la jeune génération sur Facebook et Twitter aujourd’hui ne pourra pas faire de politique dans vingt ans » ?

Plongé dans une autre crise à cause des tweets « délicats » de sa candidate Michelle Blanc, le chef du PQ pose le problème du recrutement des candidats dont on devrait exiger une feuille de route exemplaire.

La Presse d’hier dans un article sur le sujet a publié des tweets de Michelle Blanc que la candidate a effacés depuis. Voici un exemple gratiné qui l’a obligée à s’excuser officiellement auprès de Xavier Camus, professeur de philosophie au cégep d’Ahuntsic. Ce dernier, militant de QS, est lui-même un blogueur qui insulte ses cibles à longueur de semaine (bel exemple pour ses étudiants, n’est-ce pas ?). « Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi », écrit Michelle Blanc. « Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ces conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans ? C’est le genre de conneries qu’on raconte aussi à son propos », conclut la candidate péquiste.

Nous ne sommes plus étonnés des sacres, et autres mots blessants et vulgaires qu’utilisent des candidats politiques qui ont l’indécence de prétendre être dignes d’être élus par le peuple.