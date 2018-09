L’Impact se paie la meilleure formation de la MLS

L’Impact de Montréal est allé chercher de précieux points au classement en vainquant la meilleure équipe de la Major League Soccer (MLS), les Red Bulls de New York, 2-0, samedi soir, au Stade Saputo.

Outrageusement dominé en début de match, l’Impact a tout de même trouvé le moyen de s’inscrire au tableau indicateur.

Tout juste avant la 30e minute de jeu, Rod Fanni a marqué son premier filet avec le onze montréalais. Le défenseur français a redirigé un coup de pied de coin de Saphir Taïder derrière Luis Robles.

Ce premier but a réveillé les hommes de Rémi Garde puisque quelques instants plus tard, Bacary Sagna a imité son compatriote et a doublé l’avance des siens.

En situation de coup de pied arrêté, Alejandro Silva a décoché un long lob au deuxième poteau, qui a atterri sur la tête de Jukka Raitala. Ce dernier a dévié le ballon en direction de Sagna, qui a propulsé une tête dans le fond du filet.

En toute fin de rencontre, Ignacio Piatti a ajouté son grain de sel avec son 13e but en 2018. Le capitaine a profité d’une belle passe de Silva pour battre Robles.

Même s’il n’a pas marqué dans ce match, Silva a définitivement été l’un des meilleurs éléments de l’Impact dans cette rencontre, avec notamment quatre chances en or, en plus de sa passe décisive. Il a cependant été complètement volé par le gardien des Red Bulls à la 48e minute et a touché un poteau à la 89e.

Les trois points de la victoire permettent au Bleu-Blanc-Noir de consolider sa sixième position dans l’association Est de la MLS, alors que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a fait un match nul contre les Timbers de Portland. Montréal a présentement 36 points et la Nouvelle-Angleterre en a 30, mais a deux matchs en mains.

L’Impact poursuivra sa saison contre l’Union, qui est aussi en lutte directe avec la formation montréalaise pour une place en séries éliminatoires, samedi prochain à Philadelphie.