Maison John-A.-MacDonald et le Bas-du-Fleuve des puissants

Le Bas-du-Fleuve et son vis-à-vis nordique Charlevoix ont longtemps été des refuges de prédilection pour les puissants de ce monde.

Le président américain de 1909 à 1913, Howard Taft, notamment, affectionnait La Malbaie où, disait-il, l’air était on ne peut plus pur (comme quoi le smog urbain n’est pas un problème qui date d’hier matin).

L’un des joyaux de Rivière-du-Loup, juste en face de La Malbaie, c’est la maison, pour ne pas dire le manoir, de John A. Macdonald, premier ministre du Canada de 1873 à 1890, qui venait s’y «reposer» pendant près d’une dizaine d’années dans la décennie 1880.

J’ai mis des guillemets à se «reposer» parce que les hommes de ce genre sont des workaholic incapables de décrocher. Donc, Macdonald va même convoquer son conseil des ministres à Rivière-du-Loup ! Eh oui, le plus anti-québécois des signataires de 1867 s’est installé chez nous pour organiser notre subordination, ainsi que les réserves autochtones... À ce sujet, comme vous savez, Macdonald fait l’objet d’un «procès historique» et on a même déboulonné sa statue à Victoria.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

La maison du pouvoir

Rivière-du-Loup, ville enviable par son emplacement en face du fleuve, dont on peu humer le parfum salé tout en admirant le défilé de grands paquebots et les épisodiques passages de bélugas. Sise sur un promontoire, nul doute que le concepteur de la maison de John A. savait ce qu’il faisait : une résidence de puissant. On remarque la même chose chez Louis-Joseph Papineau à Montebello, dont je vous parlais il y a quelques semaines : ces demeures sont toujours relativement élevées par rapport aux autres. (C’est instinctif comme symbole de domination : la haute-ville en impose à la basse-ville. Pensons à Westmount par rapport à Saint-Henri ou encore à Outremont par rapport au Plateau.)

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Lieu historique... finalement

Après Macdonald, c’est Lord Shaughnessy qui se procure la magnifique maison louperivoise, celui-là même dont le manoir montréalais tient toujours debout à l’angle des rues René-Lévesque et Saint-Marc. Dieu sait que j’ai gueulé des années à la radio pour que cette merveille ne soit pas démolie... et la grande mécène Phyllis Lambert est intervenue pour en faire un musée.

La maison de John A. Macdonald a plus tard été utilisée par la puissante famille Symington jusqu’en 1982. De nos jours, c’est un hybride entre le musée et l’auberge. Pour ma part, je ne l’ai que visitée ; je n’y suis pas resté pour la nuit. Plusieurs de mes amis l’ont fait et m’en ont dit du bien. Non, on ne peut pas dormir dans la chambre ou dans le lit de John A. ! Bizarrement, cette maison a été classée lieu historique national en... 2014 ! Pourquoi avoir autant attendu ? Mieux vaut tard que jamais.