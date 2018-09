Michel Barrette: pour l’amour des voitures

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL Ce n’est pas sans un pincement au cœur que Michel Barrette a vendu sa Ford Meteor, une voiture empreinte d’histoire, qu’il appelle «Le miracle de Lac-Mégantic» à l’homme d’affaires Jean-Guy Sylvain. «En 1949, le médecin de Lac-Mégantic reçoit un appel pour un enfant malade. Il s’y rend et embarque l’enfant atteint de méningite, en souhaitant que le train ne soit pas en train de traverser le village. S’il est bloqué au train, l’enfant ne se rendra pas. Heureusement, le médecin réussit à contourner les barrières qui étaient baissées et se rend à l’hôpital. L’enfant a été sauvé. Un an plus tard, le médecin a vendu sa voiture au grand-père de l’enfant, qui l’a légué au père, puis à son fils, le petit gars de l’époque, qui l’a roulé jusqu’à sa mort, il y a quelques années. Et, c’est moi qui l’ai acheté», raconte l’humoriste avec émotion.