Mission accomplie pour Antony Auclair

Pour une deuxième fois en autant de saisons, l’ailier rapproché québécois Antony Auclair a réussi à percer la formation de 53 joueurs des Buccaneers de Tampa Bay.

L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a attrapé trois passes pour 29 verges de gains du le calendrier présaison de sa formation. Il agira à titre de troisième violon derrière les ailiers rapprochés Cameron Brate et O.J. Howard.

En 2017, le footballeur de 25 ans a capté deux ballons pour 25 verges en huit rencontres.

Auclair et les Buccaneers débuteront leur saison contre les Saints de La Nouvelle-Orléans le dimanche 9 septembre.