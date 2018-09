NFL : L’année des Saints

Puisqu’il le faut, c’est l’heure de se mouiller au jeu ingrat des prédictions ! Tous ceux qui souhaitent maintenir bien en vie le suspense de la saison qui débute dans la NFL sont invités à changer de page. Sinon, ils apprendront d’ores et déjà que les Saints de la Nouvelle-Orléans triompheront des Steelers de Pittsburgh, le 3 février prochain, à Atlanta.

Voilà, c’est dit, mais libre à vous de croire ou non votre sage divinateur, qui ne vous en tiendra pas rigueur si votre foi est ébranlée. En toute franchise, ceux qui me suivent depuis sept ans sur la couverture de la NFL savent que j’ai réussi de bons et moins bons coups.

Mais après toutes ces années, le mystère du futur gagnant du Super Bowl continue de m’échapper, bien humblement. Passé proche ? Oui, très souvent, sauf qu’il n’y a point de victoire morale au football ! Donc, oui, le jeu des prédictions s’avère périlleux, car il est difficile d’en sortir gagnant. Tu vises dans le mille, c’est normal, tu es un analyste chevronné. Tu es dans le champ gauche et c’est inacceptable de la part d’un analyste chevronné!

Trêve de rigolade, les Saints sont mûrs pour l’emporter après s’être enfin extirpés de leur torpeur la saison dernière.

Brees bien appuyé

La première raison pour croire en eux est évidemment la tenue du vétéran Drew Brees, qui pourrait intégrer un club sélect de quarts-arrière ayant remporté le Super Bowl à de multiples reprises.

Certains diront qu’avec 4334 verges au compteur la saison dernière, Brees a montré des signes de ralentissement. Foutaise !

Vrai, il s’agissait de son plus bas total depuis 2009, année où, justement, Brees avait été appuyé par le sixième meilleur jeu au sol de la ligue, en route vers son premier trophée Vince-Lombardi.

La saison dernière, les Saints ont figuré au cinquième rang par la course avec le tandem monstrueux de Mark Ingram et Alvin Kamara. Ces deux porteurs, épaulés par une ligne offensive robuste, appuient par ailleurs à merveille le jeu aérien. Ça ressemble étrangement à 2009...

Une défensive en progression

Avec eux, ainsi que le receveur Michael Thomas, Brees est en voiture. C’est sans parler de la vitesse de Ted Ginn Jr et de la recrue Tre’Quan Smith, qui a fait sensation au camp d’entraînement.

Là où les Saints sont méconnaissables, c’est défensivement. Cameron Jordan s’est élevé parmi les ailiers défensifs les plus complets du circuit et l’organisation souhaite que son choix de première ronde au dernier repêchage, Marcus Davenport, viendra compléter rapidement un front plus qu’intéressant avec le plaqueur Sheldon Rankins (choix de première ronde en 2016).

Beaucoup d’encre a coulé à propos de Kamara, élu recrue offensive par excellence la saison dernière, mais il est facile d’oublier que le demi de coin Marshon Lattimore a été son pendant défensif. Il peut encore élever son jeu et métamorphoser la tertiaire. Le maraudeur Marcus Williams, qui s’est malheureusement fait connaître pour sa bévue monumentale en séries face aux Vikings en pavant la voie au fameux « Miracle de Minneapolis », saura démontrer qu’il fait néanmoins partie de l’élite à sa position.

À neuf reprises l’an dernier, la défensive a concédé 20 points ou moins, après avoir été la risée de la ligue pendant les années précédentes. Et ce n’est qu’un début.

Autres prétendants

Pour tout dire, la route des Saints ne s’annonce tout de même pas aisée dans la coriace conférence nationale. Les Eagles ont les outils et la profondeur pour répéter. Les Vikings continuent de miser sur une équipe à maturité. Les Packers renouent avec Aaron Rodgers et tout est possible avec lui. Les Rams ont impulsivement magasiné de nouvelles munitions.

Dans la conférence américaine, il n’est jamais recommandé de lever le nez sur les Patriots. Les Steelers présentent toujours une attaque explosive. La division Sud oppose trois clubs qui peuvent potentiellement faire du bruit, particulièrement les Jaguars avec la plus intimidante défensive du circuit.

Voilà toutes de belles histoires en perspective. Rien, toutefois, comme Drew Brees qui célèbre un autre sacre grandement mérité sous les confettis, à 40 ans.

Le club des 12

Dans l’histoire du Super Bowl, 12 quarts-arrière ont remporté le match ultime à au moins deux reprises. Drew Brees tente encore de rejoindre ce club sélect.