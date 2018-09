NFL: les Prédictions de nos experts

Denis Casavant Descripteur | TVA Sports L’équipe la plus améliorée

Les Texans de Houston. Avec les retours en santé du quart DeShaun Watson et de l’ailier défensif J.J. Watt, les Texans devanceront les Jaguars pour le premier rang de la section Sud. Watson avait un dossier de 3-3 comme recrue au moment de sa blessure.

Déception de l’année

Pour une deuxième année de suite, les Cowboys vont rater les éliminatoires. Ils ne seront pas en mesure de surmonter les pertes de Dez Bryant et Jason Witten.

Joueur le plus utile Photo AFP

Pour la troisième fois de sa carrière, le quart des Packers Aaron Rodgers sera le joueur par excellence. Limité à sept rencontres en raison d’une blessure, Rodgers développera une excellente chimie avec le nouveau venu, l’ailier rapproché Jimmy Graham.

Recrues de l’année

À l’attaque, le deuxième choix au total du dernier repêchage, le demi offensif Saquon Barkley sera un joueur d’impact pour les Giants. En défense, il faudra surveiller le secondeur de 20 ans seulement Tremaine Edmunds des Bills que l’entraîneur-chef Sean McDermott compare à Luke Kuechly qu’il a dirigé en Caroline.

L’entraîneur-chef de l’année

Bill O’Brien des Texans. Après une saison de quatre victoires, les Texans devraient remporter au moins dix matchs cette saison.

Les équipes en série

Dans la conférence américaine : Patriots, Steelers, Texans, Jaguars, Chiefs et Chargers. Dans la conférence nationale, je vois les Eagles, Packers, Vikings, Saints, Falcons et Rams.

Gagnants du 52e Super Bowl

Les Rams de Los Angeles. Ils ont fait l’acquisition de trois joueurs d’impact en défense avec l’arrivée des demis de coin Aqib Talib et Marcus Peters ainsi que le plaqueur Ndamukong Suh. Les Rams avaient déjà la meilleure attaque du circuit la saison dernière marquant en moyenne 30 points par match.

Charles-Antoine Sinotte

Analyste | TVA Sports

L’équipe la plus améliorée Photo AFP

Les Texans... et sans faire grand-chose. Les retours de DeShaun Watson (perdu à la 8e saison après un des meilleurs débuts de l’histoire de la NFL) et de JJ Watt font d’eux des aspirants aux éliminatoires après une fiche de 4-12 l’an passé.

La déception de l’année

Les Jaguars de Jacksonville. Ils étaient à 4 points d’une place au Super Bowl. Ils ont bénéficié d’une division affaiblie de la majorité de ses vedettes (Watson, Luck, Watt). Les Colts, Texans et Titans seront améliorés. Je ne fais pas confiance à Bortles, d’autant plus qu’il n’a plus personne à qui lancer. Ils manqueront les éliminatoires.

Le joueur le plus utile

Todd Gurley, PB, Rams. L’entraîneur-chef Sean McVay est un génie de l’attaque, et les Rams ont du talent à toutes les positions. Impossible de se concentrer uniquement sur le porteur vedette. Ce dernier peut tout faire. Une autre saison de plus de 2000 verges au total.

Les recrues de l’année

À l’attaque : Saquon Barkley, PB Giants, et Calvin Ridley, REC Falcons. En défense : Bradley Chubb, AD Broncos. Les Broncos retrouvent un duo de pression avec Von Miller. Chubb est un animal presque impossible à ralentir en 1 contre 1.

L’entraîneur-chef de l’année

Mike Vrabel : les Titans vont changer de style offensif (nouveau coordonnateur), mais surtout d’attitude avec leur entraîneur recrue. Je ne serais pas surpris de voir Mariota exploser et par le fait même les Titans.

Les équipes en séries

Dans la conférence américaine : Patriots, Steelers, Texans, Chargers, Raiders, Titans. Dans la Nationale : Cowboys, Vikings, Saints, Rams, Eagles, Falcons.

Le gagnant du 52e Super Bowl

Steelers champions vs Rams. Big Ben contemple la retraite, ce sera après cette conquête. Il y a trop de talent dans cette équipe et l’Americaine est encore beaucoup plus faible que la Nationale. Le parcours sera plus facile que les Rams qui ont probablement autant de talent, mais moins d’expérience en gestion des gros matchs.

Stéphane Cadorette

Journaliste | Le Journal de Québec

L’équipe la plus améliorée

Les Browns... Sans farce ! Certains diront qu’il n’est pas difficile de faire mieux que 0-16, mais les souffre-douleur par excellence de la NFL ont fini de faire rire d’eux. Oubliez les séries, mais l’espoir à Cleveland, c’est comme un Super Bowl.

La déception de l’année

Le retour de Jon Gruden à la barre des Raiders a suscité un incroyable élan d’enthousiasme à Oakland et à travers la ligue auprès des partisans qui admirent cette tête de football sans pareille. Il n’en demeure pas moins que les retrouvailles pourraient être ardues.

Le joueur le plus utile

Aaron Rodgers a raté une bonne partie de la saison dernière et les Packers se sont écroulés. De nouveau en santé, il les transportera en séries avec ses habituelles grandioses performances.

Les recrues de l’année Photo AFP

Offensivement, les quarts-arrières font jaser, mais le porteur des Lions, Kerryon Johnson, retiendra vite l’attention. Défensivement, j’ai un faible pour Minkah Fitzpatrick, demi défensif des Dolphins qui se révélera un véritable couteau suisse.

L’entraîneur-chef de l’année

Anthony Lynn ramènera les Chargers en séries pour une première fois depuis 2013. Voilà qui devrait lui valoir quelques votes.

Les équipes en séries

Dans la conférence américaine : Patriots, Steelers, Jaguars, Texans, Chargers et Titans. Dans la conférence nationale : Eagles, Cowboys, Vikings, Packers, Saints et Rams.

Le gagnant du 52e Super Bowl Photo USA Today Sports

Nous aurons encore droit à la bonne vieille histoire du vétéran en fin de parcours qui garnit son bagage d’une autre bague du Super Bowl lorsque Drew Brees et les Saints feront tomber les Steelers.

Luc Grenier

Directeur des sports | Le Journal de Québec

L’équipe la plus améliorée

Il faut que ce soit les Browns... Ils ont repêché plus de joueurs qui quiconque au cours des deux derniers repêchages, ils n’ont pas gagné un match l’an dernier, mais ils devraient remporter plusieurs matchs cette année et peut être même passer tout près d’une place en série. Surtout si le receveur de passe Josh Gordon, de retour, est en grande forme.

La déception de l’année Photo AFP

Les Patriots de la Nouvelle Angleterre. Ils seront des séries, mais le torchon semble maintenant brûler entre Bill Bellichick et Tom Brady. Si ces deux-là ne sont pas au diapason, ils ne se rendront pas au Superbowl. Et comme pour les Patriots, c’est le Superbowl et rien d’autre. Ce sera une déception.

Le joueur le plus utile Photo AFP

Carson Wentz, il sera de retour en santé et il reprendra là ou il a laissé.

Les recrues de l’année

Je vois le porteur de ballon des Giants Saquon Barkley exceller à l’attaque, en défense je me laisse aussi tenter par Bradley Chubb des Broncos.

L’entraîneur-chef de l’année

Mike Vrabel qui aidera l’une des meilleures jeunes équipes de la NFL, les Titans, à progresser encore un peu. Le quart Marcus Mariota devrait briller cette année.

Les équipes en séries

Dans la conférence américaine : Patriots, Steelers, Titans, Texans, Chargers et Chiefs. Dans la conférence nationale : Eagles, Cowboys, Vikings, Packers, Saints et Rams.

Les gagnants du 52e Super Bowl