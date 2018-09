Notre-Dame western

Première chose en arrivant sur le site, je me suis acheté un chapeau de cow-boy. Le tout petit village de Notre-Dame-de-Pierreville est charmeur comme dans un film, avec ses rues étroites, ses maisons ancestrales, et l’ambiance du Festival western est envoûtante. Tu embarques sans le vouloir. Il y a deux scènes et la musique n’arrête pratiquement jamais. Sous un chapiteau, 2000 personnes peuvent assister à un show dans leur chaise pliante toutes bien en rangées. Juste à côté, un espace où, c’est saisissant, plus de 300 personnes dansent en ligne en même temps. Tout le monde en jeans, la bière à 3 piasses et demie, et chaque artiste invité raconte son histoire au travers des tounes traditionnellement westerns, des compositions qui font sourire ou réfléchir. C’est là que demeure la bonne franquette. Le village est sur une île qui semble déconnectée du reste. On circule en kart de golf ou en VTT, tout va très lentement. Cool.