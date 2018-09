Parfaite pour les sportifs

Les cyclistes et les randonneurs s’offrent un séjour plein de tranquillité à La Maison Drew B&B de Magog. À deux pas du centre-ville, dans le confort d’une maison centenaire, les invités y trouvent du repos après une bonne journée sur les sentiers.

Photos courtoisie, Maison Drew B&B et Annie Girard

La quiétude et le confort de La Maison Drew B&B, à Magog, constituent des atouts pour l’établissement de Lyne Roy et de Pierre Robinette. Depuis un peu plus d’un an, ils accueillent des gens de tous horizons, dont de nombreux sportifs, qui adorent la proximité des pistes cyclables et des sentiers de randonnée. Leur maison de style Queen Anne, construite en 1898, dévoile un jardin accueillant garni de pins évidemment séculaires. Son ambiance intime convient aux invités qui s’y arrêtent pour se reposer. Ici, les hôtes sont bienveillants, ça fait du bien !

Jolies chambres

Quatre grandes chambres toutes avec un grand lit jouissent d’une literie de qualité ainsi que d’une salle de bain privée. Vanille, qui se veut chaleureuse et charmante, de même que Cerise, totalement lumineuse et ensoleillée, disposent d’un spacieux salon privé doté d’un fauteuil invitant à la détente. On apprécie entre autres la chambre Cannelle, intime et confortable, pour son entrée privée et son bain creusé ancien. La Bleuet, un brin romantique et douillette, reste charmante. L’automne frais promet des soirées chaleureuses grâce au foyer d’ambiance installé dans chaque chambre.

Un bon déjeuner

Conscients de l’importance de prendre un bon déjeuner, les hôtes proposent un repas adapté aux besoins des sportifs. La certification Bienvenue randonneurs, garantit des portions généreuses en fruits et en légumes et des mets riches en hydrates de carbone. Les céréales, la crêpe au sarrasin, l’omelette soufflée au four, les croissants, les œufs, les fèves au lard, les fromages, le yogourt, etc., rassasient. Les confitures maison plaisent assurément aux gourmands. On savoure le déjeuner au solarium avec ses beaux vitraux ou à la salle à manger.

