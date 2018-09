Pauvres pédophiles

Connaissez-vous les conférences TED ?

Il s’agit de courtes conférences d’une quinzaine de minutes chacune, qui sont organisées un peu partout dans le monde.

Destinées à « propager des idées qui peuvent changer le monde », ces conférences (qui sont organisées depuis 1984 et que l’on peut visionner sur le site ted.com) sont extrêmement populaires.

On pourrait dire qu’elles sont aux idées ce que Woodstock était à la musique.

Plusieurs personnalités ont présenté des conférences TED au fil des ans : Peter Gabriel, Bono, Al Gore, Bill Clinton, le chef Jamie Oliver, l’inventeur du web Tim Berners-Lee, etc.

Bref, le Top 40 des « stars engagées ».

Traitons-les avec respect !

En juillet dernier, en Allemagne, Mirjam Heine, une étudiante en médecine, a présenté une conférence TED portant sur la pédophilie.

Sa thèse ? La pédophilie n’est pas une perversion, mais une orientation sexuelle au même titre que l’hétérosexualité et l’homosexualité.

« Tout le monde peut venir au monde pédophile, a-t-elle dit. L’attirance sexuelle envers les enfants est involontaire et devrait être acceptée et tolérée par la société, pourvu que la personne ne passe pas à l’acte. »

Pour Heine, plus on isole les pédophiles, plus ils auront tendance à passer à l’acte et à agresser les enfants. Les pédophiles devraient pouvoir parler librement de leur tendance et de leurs sentiments sans crainte d’être jugés par leurs proches, leurs parents ou leurs voisins.

On devrait les accepter, les tolérer.

« On ne fait qu’augmenter la souffrance des pédophiles en les isolant, en les pointant du doigt ou en se moquant d’eux. »

Bref, nous devrions changer notre attitude envers les pédophiles.

« Il faut les traiter avec respect, après tout, ils n’ont pas choisi d’être pédophiles. Comme nous, ils ne sont pas responsables de leurs sentiments... »

La méchante société

Eh oui, nous en sommes rendus là.

Les pédophiles sont de pauvres victimes de la méchante société qui n’accepte pas la diversité ni la différence.

C’est quoi, la suite ?

Il faudrait « accepter » et « tolérer » les tueurs en série, car ils n’ont pas choisi de naître comme cela ?

Ils devraient pouvoir dire à leurs voisins qu’ils ont envie de tuer et de dépecer des innocents ? Pourvu qu’ils ne passent pas à l’acte, pas de problème, nul besoin de s’inquiéter, l’affaire est ketchup ?

Viens souper à la maison, mais reste loin des couteaux ?

On reconnaît ici l’héritage de la « pensée des années 1960 », qui affirmait (Michel Foucault en tête) que les déviants et les marginaux étaient en fait les gens les plus sains et les plus équilibrés de la société.

Tu es en prison ou dans un hôpital psychiatrique ? C’est parce que tu es trop lucide.

Tu travailles, tu élèves des enfants et tu respectes les lois ? On t’a lavé le cerveau.

C’est la transmutation des valeurs : l’anormal devient normal et le normal devient anormal.

Aucun rapport

« Vous allez finir par nous accepter comme vous avez accepté les homosexuels et les transgenres », disent les pédophiles.

C’est quoi, le rapport ?

Les pédophiles agressent des enfants !

Ça n’a rien à voir avec l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’adultes majeurs et vaccinés !