Petits chalets à petit prix en des lieux inattendus

Quand on pense à un séjour en chalet, c’est habituellement en montagne ou près d’un lac. Mais il y en a aussi ailleurs et pour vraiment pas cher.

Et c’est encore moins cher si on opte pour un petit chalet, idéal pour un couple ou quelques amis. En voici de tout nouveaux, dans Lanaudière.

Au Spa Natur’eau

Nul besoin de reprendre la route après s’être prélassé dans les bains nordiques de cette station thermale de Mandeville. Entouré par la forêt, le spa se trouve juste au sud de la réserve faunique Mastigouche. Aux deux grands chalets s’est ajouté cet été un Pod, un drôle de petit chalet tout en bois au toit arrondi. Son nom : L’Épinette.

Compact et joliment meublé, il est doté d’un coin-cuisine et d’un foyer électrique. Un poêle barbecue est à notre disposition. Il y a aussi un gazebo. Un deuxième Pod, Le Saule, devrait aussi être offert en location sous peu, si ce n’est déjà fait.

Le Spa prévoit également louer quatre mini-maisons de type Billy, que nous pourrions qualifier de petits chalets contemporains. Des réservations se font déjà pour octobre. En partance du site, on a accès à des sentiers pédestres.

Gollé Goulu

Près du village de Saint-Côme, aux abords de la forêt, le Gollé Goulu, un camping paysan situé sur une ancienne ferme, loue trois gîtes qui sont en fait des petits chalets rustiques. Sans électri­cité, ils sont chauffés au bois et éclairés à l’énergie solaire. À défaut d’eau courante, on retrouve un réservoir d’eau et une toilette sèche de type compolette.

Sur place, on a accès à des sentiers de marche et de vélo. Un étang de pêche à la truite nous donne l’occasion de manger du poisson frais dans notre gîte. (Les prises sont payables à la pièce.)

Pas bien loin, Canot Volant loue canots et kayaks pour descendre la rivière L’Assomption, tout en offrant un service de navette. S’il fait chaud, on peut toujours aller se baigner près de la halte routière.

Au fait, à l’accueil du camping, on peut charger notre téléphone au besoin, mais seulement au besoin... Car un séjour au Gollé Goulu, c’est là une belle occasion de faire une désintox électronique.

LAVAL : Un labyrinthe de maïs géant

On a tendance à l’oublier, mais Laval, c’est aussi la campagne avec des attraits agrotouristiques à découvrir. À preuve, le labyrinthe de maïs géant du Kiosque Chez Forget, sur l’avenue Marcel-Villeneuve, à l’est de l’A-25.

D’une superficie de plus de 5 terrains de football, le labyrinthe comprend un parcours de 20 minutes et un autre d’une heure. Balades en tracteur. Mini-ferme. Pique-nique.

Tarifs : 7 $ par adulte, 4 $ par enfant (5 à 13 ans).

www.fermeforget.ca