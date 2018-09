Racisme systémique: une consultation publique aura lieu à Montréal

Une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques aura bel et bien lieu, a confirmé vendredi la Ville de Montréal.

Le comité exécutif de la Ville confiera ce processus à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville sera pour sa part responsable de préparer la documentation qui servira aux échanges.

Par communiqué, la vice-présidente du comité exécutif a indiqué qu’elle considérait l’OCPM comme un tiers-neutre, apte à mener cette consultation.

«Nous saluons cette mobilisation citoyenne, a souligné Magda Popeanu. Nous invitons les organismes, les experts et toute citoyenne et citoyen interpellés par la diversité et l'inclusion à y participer.»

Montréal en Action avait mené une campagne visant à recueillir au moins 15 000 signatures pour demander la tenue de cette consultation. À la fin juillet, l’organisme affirmait en avoir récolté plus de 20 000.

Le calendrier et les détails de la consultation seront dévoilés dans les mois à venir sur le site internet de l’OCPM, ocpm.qc.ca.