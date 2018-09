Retour à la normale pour le Rouge et Or

Après une performance offensive décevante en lever de rideau, vendredi dernier, le Rouge et Or de l’Université a rebondi pour signer une victoire de 47-9 face aux Stingers de Concordia dans un match disputé, samedi au PEPS, devant 9132 spectateurs.

L’offensive a donné le ton dès le départ pour gâcher le premier match de Brad Collinson comme entraîneur-chef des Stingers. «Nous avons joué plus à notre niveau, a résumé l’entraîneur-chef Glen Constantin. Il y avait une meilleure énergie, un meilleur enthousiasme et nous étions plus concentrés. Les joueurs étaient gênés de leur performance à Sherbrooke et ils ont bien répondu. Le match ressemblait plus à celui présaison contre Guelph.»

Après un premier quart relativement serré, le Rouge et Or a provoqué deux revirements pour consolider son avance et n’a plus jamais regardé en arrière.

Des éloges pour richard

Hugo Richard a connu un fort match et il a eu droit aux éloges de Constantin. «Hugo a joué avec beaucoup d’aplomb et il a fait de bonnes lectures, a souligné le pivot lavallois. Il était dans sa zone et l’offensive fonctionnait sur tous ses cylindres. Il a lancé trois belles passes de touché qui n’ont pas été captées. Défensivement, nous avons été plus étanches au sol même si nous avons accordé quelques bonnes courses, mais nous n’avons jamais été en danger.»

Avec 19 passes complétées en 28 tentatives pour 279 verges, Richard était très heureux de la prestation de l’unité offensive. «Après le match à Sherbrooke, plusieurs parlaient que le Rouge et Or n’avait pas l’équipe d’autre fois et certains parlaient d’érosion, a-t-il souligné. Nous étions plus concentrés après avoir connu un manque d’exécution flagrante lors du premier match.»

Auteur d’une passe de touché de 60 verges à Jonathan Breton-Robert, Richard aurait pu ajouter trois autres longs gains, mais les receveurs n’ont pas été en mesure de capter ses offrandes. «On a le potentiel pour faire plein de choses et il ne faut pas avoir froid aux yeux, a-t-il illustré. On a lancé quelques courtes passes en partant, mais on doit aussi y aller de façon verticale afin de se faire respecter dans les zones profondes même s’il y a eu quelques passes échappées.»

Richard a devancé Mathieu Betrand au 5e rang des meilleurs passeurs du RSEQ. Il n’a besoin que de 44 verges pour devancer Benoît Groulx au 4e rang et mettre la main sur le record. Il compte 8487 verges au compteur.

Des leçons à tirer

Dans le camp adverse, Collinson réalisait que le travail ne manquera pas au cours des prochaines semaines. «On a des choses à travailler et il faudra voir la réaction des joueurs la semaine prochaine, a souligné celui qui a été adjoint pendant huit ans avec le Rouge et Or. Comme joueur, j’ai déjà vécu ce genre de situation au PEPS. Il faut tirer des leçons.»

Nerveux à son baptême? «C’était un match spécial et j’avais des papillons, a-t-il exprimé. J’ai parlé un peu à Glen avant le match et on s’est souhaité bonne chance. C’est grâce à lui si je suis ici et je ne pourrai jamais assez le remercier.»