Retour des radars photo sur les chantiers du Québec

Le ministère des Transports a ramené les radars photo sur certains chantiers de la province, samedi. Les automobilistes devront donc redoubler de prudence pour éviter des amendes salées.

Quelques chantiers feront ainsi l'objet d'une surveillance par radars photo mobiles. La signalisation est déjà installée pour prévenir les usagers de la route.

C'est notamment le cas sur le chantier de reconstruction et de réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 13, près de l'autoroute 40 et du chemin Saint-François, à Montréal. Le chantier de réfection de l'autoroute 30 à Contrecœur, à Saint-Roch-de-Richelieu et Sorel-Tracy a aussi été ciblé dans le cadre de cette opération.

Flou juridique

Depuis un jugement émis en novembre 2016, qui avait entraîné un flou juridique au sujet des radars photo, le gouvernement a apporté des modifications au Code de la sécurité routière.

Québec avait donc prévu un retour en force des radars photo, et conséquemment des contraventions, cet été.

Lorsqu’une infraction est décelée par radar photo, aucun point d'inaptitude n’est ajouté au dossier. Toutefois, l’amende est doublée lorsque l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.