Simplement bon

Dès les premières pages, on a aimé l’ambiance et le style de ce livre qui nous amènent directement sur l’Île de Beauté, dans le village natal d’un homme que tout le monde méprise.

Antoine Orsini a presque toujours vécu dans un petit village corse isolé de tout. Rigolant avec les autres quand on se moque de lui, passant l’essentiel de son temps à errer sur les routes de montagne, à chaparder des figues ou à jouer avec les gamins du coin – même à 30 ans passés ! –, il est ce qu’on appelle là-bas un « baoul », autrement dit un simple d’esprit. Ce qui ne l’empêchera pas d’être le narrateur de ce court roman dès l’instant où il commencera à prendre pour confidente une vieille chaise de bar en plastique ramassée au milieu d’un tas d’ordures.

Une affaire mal classée

Revenant sur son passé de façon parfois décousue, Antoine obéissant à sa propre logique, on apprendra qu’une quinzaine d’années plus tôt, la très jolie Florence Biancarelli a été retrouvée assassinée dans une forêt de pins des environs. Elle n’avait que 16 ans et cette histoire, qui a fortement ébranlé tous les habitants de la région, continue à alimenter rumeurs, haines et rancœurs. Car devinez qui l’a jadis découverte dans les bois avec les globes oculaires enfoncés ? Eh oui, nul autre qu’Antoine. Et avant de nous révéler ce qui s’est probablement passé, Antoine nous parlera de son fruste père, des Parisiens qu’il a longtemps détestés, de son séjour en prison ou de son ami l’Extraterrestre, un type tellement épris de Florence qu’il était incapable de s’adresser à elle sans avoir l’air d’un con.

Un récit touchant qui vaut le détour, car aussi bête soit-il, Antoine n’a pas son pareil pour décrire avec lucidité le monde qui l’entoure... et nous river à notre siège.

Frissons garantis

Hunter

Photo courtoisie

Un thriller pour tous ceux qui ont dévoré avec bonheur la série des Yeruldelgger, Ian Manook – Patrick Manoukian de son vrai nom – se cachant ici sous le pseudo de Roy Braverman. Car tel qu’il l’explique lui-même dans la préface, il aime bien changer de nom chaque fois qu’il change d’univers : après les steppes de Mongolie, il campe de fait ce coup-ci l’intrigue à Pilgrim’s Rest, un bled perdu des Appalaches qui ne compte plus qu’une poignée d’habitants.

Une ville à fuir !

C’est là qu’Hunter, en cavale depuis qu’il a réussi à s’évader du couloir de la mort, ne pourra s’empêcher de retourner. C’est aussi là que, 14 ans plus tôt, il s’en serait apparemment pris à cinq couples, tuant sauvagement les hommes et faisant disparaître les femmes, nul n’ayant jamais pu découvrir où. La jeune Louise Freeman s’étant ainsi évaporée dans la nature sans plus redonner le moindre signe de vie, son père, un ex-flic ravagé par le chagrin, traquera donc ce prétendu serial killer avec des idées de vengeance plein la tête. Sauf qu’une fois arrivé à Pilgrim’s Rest, absolument rien ne se déroulera comme prévu...

Le début est un peu difficile à suivre, mais, au bout de quelques chapitres, Roy Braverman/Ian Manook/Patrick Manoukian parvient à nous entraîner dans une très sordide histoire.

À lire aussi cette semaine

Push !

Photo courtoisie

L’Américain Tommy Caldwell a réalisé sa première ascension en cordée à trois ans. Ce qui, en soi, est presque un record, la plupart des gamins de cet âge escaladant plutôt des marches de toboggan ! Faisant aujourd’hui partie des meilleurs grimpeurs du monde, il a troqué ses mousquetons contre un clavier pour raconter son parcours hors norme. Et vraiment, son récit a été à la hauteur de nos attentes.

Les pourquoi de l’Histoire 4

Photo courtoisie

Savez-vous pourquoi Carthage a été détruite à cause d’une figue, pourquoi dit-on que la face du monde aurait changé si le nez de Cléopâtre avait été plus court, pourquoi Venise a été construite sur la mer, pourquoi le squelette de Richard III a été retrouvé sous un stationnement du centre-ville de Leicester ou pourquoi Napoléon Ier a imposé la circulation à droite ? Stéphane Bern répond vite, mais bien à toutes ces questions en plus de lever le voile sur 95 autres mystères de l’Histoire.

Devoirs et leçons

Photo courtoisie

En un rien de temps, la période des devoirs et des leçons peut se transformer en véritable calvaire, aussi bien pour les enfants... que pour nous ! D’où l’utilité de ce petit guide, qui nous explique quelle attitude adopter pour favoriser un climat d’études stimulant, tout en nous donnant quelques trucs afin d’inciter coûte que coûte les jeunes écoliers à développer leur autonomie.

Le Petit Robert de la langue française

Photo courtoisie

L’un de nos petits plaisirs de la rentrée ? Découvrir quelles nouvelles entrées ont été ajoutées au très célèbre Petit Robert. Cette année, on pourra donc utiliser les mots accorderie, chatbot, cosplay, darknet, écolabelliser, globish, grossophobie, hacktivisme, hoverboard, invisibiliser, queer ou replay sans avoir recours à l’italique et... sans se faire taper sur les doigts !