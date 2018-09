Un automne musical

Cet automne stars internationales et vedettes locales se disputeront votre attention avec de nouvelles parutions­­. Lesquelles sont les plus attendues ? Le Journal a décortiqué les sorties musicales à surveiller pour vous. Attention, les dates annoncées peuvent toujours être modifiées sans préavis.

Paul McCartney

Egypt Station, 7 septembre

À 76 ans, l’infatigable ex-Beatle ne veut rien savoir de ralentir la cadence. Précédé de deux extraits étonnants de vivacité, ce dix-septième album solo servira de tremplin à une nouvelle tournée qui sera de passage chez nous en septembre.

Koriass

La nuit des longs couteaux, 14 septembre

Son dernier album l’a sorti de l’ombre et a du même coup fait réaliser au grand public québécois qu’une scène rap en grande santé faisait la pluie et le beau temps à son insu depuis plusieurs années­­­. Le rappeur de Québec pourra-t-il maintenir le cap ?

Christine and the Queens

Chris, 21 septembre

Après l’acclamé Chaleur humaine, la Française Héloïse Létissier est de retour en jouant la carte de l’ambiguïté sexuelle sur fond de musique funk, allant même jusqu’à rebaptiser son personnage de scène Chris.

Alaclair Ensemble

Les sucres, 28 septembre

Comme Koriass, le collectif né à Québec n’est plus un secret bien gardé, surtout depuis leur triomphe au Gala de l’ADISQ, l’automne dernier. N’allez cependant pas croire qu’Alaclair Ensemble va remiser son esprit iconoclaste au placard.

Twenty One Pilots

Trench, 5 octobre

En quelques albums, le duo américain a déniché une mine d’or dans le créneau du hip-hop alternatif grâce aux succès Stressed Out et Ride, au point qu’il n’est plus possible d’acheter de billets par les voies légales en vue de leur tournée automnale des États-Unis.

Safia Nolin

Dans le noir, 5 octobre

Que vous l’aimiez ou pas, Safia Nolin ne prévoit pas se métamorphoser. La folk de l’interprète féminine du dernier Gala de l’ADISQ demeurera résolument sombre, du moins si on se fie au premier extrait paru il y a quelques années.

Robby Johnson

Titre inconnu, 19 octobre

Le temps d’un album, le chanteur beauceron met de côté Nashville et le country américain pour se lancer corps et âme dans la musique pop francophone, avec le soutien notable de la plume de Corneille.

Culture Club

Life, 26 octobre

Des revenants. On la croyait confinée aux années 1980, mais voilà que la formation de Boy George a repris le studio pour la première fois en vingt ans. Culture Club arrivera-t-il à ranimer sa gloire passée ?

Muse

Titre inconnu, novembre

Adepte de la démesure en tous genres, Muse s’amuse à passer du rock le plus puissant à l’électro futuriste au gré de son humeur du moment. Après l’inégal et peu marquant Drones, il faut surtout souhaiter que le trio britannique ait su retrouver l’inspiration.

Marie-Mai

Titre et date inconnus

Il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts depuis la sortie de M en 2014. Longuement mûri, ce premier album sans Fred St-Gelais et hors du giron de Productions J suscitera sans doute beaucoup de curiosité à sa sortie.

Autres parutions à surveiller

Septembre

7 Rudimental, Toast to Our Differences

Rudimental, Toast to Our Differences 14 Carrie Underwood, Cry Pretty

Carrie Underwood, Cry Pretty 14 Good Charlotte, Generation Rx

Good Charlotte, Generation Rx 21 Voivod, The Wake

Voivod, The Wake 21 Metric, titre inconnu

Metric, titre inconnu 28 Rod Stewart, Blood Red Roses

Rod Stewart, Blood Red Roses 28 Cypress Hill, Elephants on Acid

Cypress Hill, Elephants on Acid 28 Cher, Dancing Queen

Octobre

5 Eric Church, Desperate Man

Eric Church, Desperate Man 5 Ghostface Killah, The Lost Tapes

Ghostface Killah, The Lost Tapes 12 Elvis Costello and The Impostors, Look Now

Elvis Costello and The Impostors, Look Now 12 Jérôme Couture, Mon paradis

Jérôme Couture, Mon paradis 19 Peter Bjorn and John, Darker Days

Peter Bjorn and John, Darker Days 19 Ariane Moffatt, titre inconnu

Novembre