Un homme dans la vingtaine succombe à ses blessures après une sortie de route en Mauricie

SAINT-LÉON-LE-GRAND | Un homme de 29 ans est mort samedi soir après avoir été grièvement blessé dans une embardée survenue vers 16 h 30 sur le rang Saint-Charles à Saint-Léon-le-Grand, au nord de Louiseville, en Mauricie.

L’homme était des trois passagers d’un véhicule ayant fait une sortie de route après que le conducteur en eut perdu la maîtrise, selon les informations obtenues de la Sûreté du Québec.

Le défunt était assis à l’arrière et a été éjecté du véhicule au moment de l’embardée.

Les deux autres passagers, aussi dans la vingtaine, ont également été blessés, mais leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger. Le conducteur, dans la vingtaine également, a aussi été blessé, mais on ne craignait pas pour sa vie non plus samedi soir.

La cause de l’accident n’avait pas encore été déterminée samedi soir, mais un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène. Le véhicule accidenté subira par ailleurs une inspection mécanique.