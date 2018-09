Un premier festival du pot se tient dans le Bas-du-Fleuve

À un mois et demi de la légalisation du cannabis, le premier festival du pot dans la province a pris des tournures d’hommage aux bienfaits de cette plante toujours illégale au Québec, samedi.

Quelques acteurs, tels que des scientifiques, des professeurs et auteurs ont profité de la vitrine du festival du Bon Plant à Trois-Pistoles pour vanter les effets liés à la consommation du cannabis.

« Ça m’a sauvé la vie. C’est le THC qui permet de régulariser la température de mon corps, sans quoi je fais des crises et j’ai des vomissements. Même mon médecin le dit », a réagi Lucie Pagé.

Docteur en microbiologie et spécialiste du cannabis à l’Université Laval, François-Olivier Hébert a longuement abordé les effets positifs du cannabis médicinal.

Ce dernier a même nuancé la relation entre la consommation de cette plante et le développement de problèmes de santé mentale.

« Ce n’est pas faux que les jeunes qui consomment peuvent développer des problèmes schizoïdes, mais il y a plusieurs facteurs. On ne dit pas, par exemple, que 99,5 % des gens qui consomment du cannabis n’auront aucun problème de santé », a-t-il lancé en entrevue avec Le Journal.

Parmi la centaine de personnes présentes samedi après-midi, les « baby-boomers » représentaient plus de la moitié des festivaliers.

« Quelques gouttes me permettent de n’avoir aucune douleur durant plus de six heures », a expliqué la dame.