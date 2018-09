Une maison de Westmount à 3,7 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un chirurgien vend une « maison grandiose » à Westmount

Capture d’écran, NY Times

Arie Benchetrit, un chirurgien plastique de Montréal, a vendu une maison à Westmount pour 3,7 millions $ via une fiducie reliée à lui. La propriété avait été mise en vente pour 4,2 millions $. Les acheteurs sont deux hauts dirigeants américains d’une firme de recherche scientifique qui s’intéresse à la chimie, la biotechnologie, la gestion de risque et l’éducation. « Maison grandiose de trois étages sur terrain méticuleusement aménagé de 15 000 pi ca avec allée circulaire et attrait unique. Plan en croix avec magnifique escalier, salle à manger et salon spacieux et ensoleillés, salle média spectaculaire avec plafond de 20 pieds au rez-de-chaussée, grande cuisine gastronomique et dînette », décrit une courtière.

Vente chez Neptune Technologies et Bioressources

Capture d’écran, Neptune

François-Karl Brouillette, v.-p. affaires scientifiques chez Neptune Technologies et Bioressources, a vendu pour plus de 180 000 $ d’actions de l’entreprise. Sa participation dans la firme est de 1,1 million $. L’action de Neptune a explosé de plus de 30 % en juin après l’annonce d’une entente avec le producteur de marijuana Canopy Growth pour la fourniture de produits à base d’extraits de cannabis.

Achat chez l’exploitant de la Cage

Jean-François Dubé, v.-p. opérations et nourritures chez Sportscene, l’exploitant des restaurants sportifs La Cage, a porté sa participation dans l’entreprise à près de 100 000 $ avec l’achat de 600 actions additionnelles. Le titre de Sportscene a gagné 22 % depuis le début de l’année.

Deux gestionnaires de Jarislowsky Fraser achètent

Deux gestionnaires de la firme de gestion d’actifs Jarislowsky Fraser (récemment vendue à la Banque Scotia pour près d’un milliard $), Sophie Palmer et Kelly Patrick, ont fait l’acquisition d’une maison dans une ville cossue de l’île de Montréal pour 4,15 millions $. Le vendeur est l’avocat montréalais Gordon Echenberg, spécialisé dans la défense des droits de l’homme. Le président de Jarislowsky Fraser, Pierre Lapointe, a lui-même vendu au début de l’année un condo de 3 millions $ à Westmount à la femme de Me Echenberg.

Une Rolls-Royce avec de l’argent véritable

Photo courtoisie, Rolls-Royce

Le constructeur de voitures de luxe Rolls-Royce a lancé une édition spéciale de véhicules décorés en argent véritable. Seulement 35 exemplaires de la Silver Ghost Collection sont sur le marché. Il s’agit d’un hommage à la Rolls-Royce Silver Ghost originale de 1907. Le prix n’a pas été rendu public.