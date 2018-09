Une nouvelle ère pour Yes McCan

Son prénom d’artiste Yes n’était pas suffisant pour exprimer tout le positivisme qui l’anime. Pour symboliser le retour à la création instinctive et le début d’une nouvelle ère où il s’ouvre à tout, en musique comme à l’écran, Yes McCan a titré son premier album solo OUI (tout, tout, tout, toutttte).

« Avant d’embarquer dans ce projet-là, je n’étais même plus certain de continuer dans la musique. En faisant le projet, j’ai renoué avec les raisons pour lesquelles j’en faisais. Et je suis vraiment motivé à continuer de créer. Je suis déjà en train de travailler sur le prochain album », déclare le rappeur à l’autre bout du fil.

Yes McCan, alias Jean-François Ruel, a lancé cette semaine son premier effort solo, après dix ans passés au sein du collectif Dead Obies. La séparation, qui s’est faite en mai dernier, a été « super difficile ».

« Ç’a mis tout le monde dans la merde, confie-t-il. Mais on est encore tous amis et je suis vraiment content. C’est juste que je n’arrivais plus à faire de la musique à l’intérieur de ce contexte-là. J’avais besoin de sortir de ça, mais c’était difficile de quitter mes collègues et la fraternité qu’on avait. Je leur dois énormément. »

Au lendemain de l’annonce de sa décision sur les réseaux sociaux, Yes McCan lançait la pièce Désirée, entendue dans Fugueuse, la série qui a dévoilé au grand jour ses talents de comédien. La chanson s’est glissée au sommet des palmarès dès sa sortie et elle a été écoutée, à ce jour, pas moins de 3,5 millions de fois sur les différentes plateformes.

Dans l’urgence

Le rappeur a ensuite « fait dans l’urgence » son premier album avec l’aide des coréalisateurs Ruffsound et Yen Dough. Le titre OUI (tout, tout, tout, toutttte) signifie le retour à la création instinctive.

« C’est vraiment de ne pas calculer, de ne pas analyser ce que je fais pendant que je le fais et juste suivre les premiers feelings, les premières idées qui me viennent en tête.

« C’est un album qui a été fait dans l’urgence, ajoute-t-il. Je n’avais pas beaucoup de temps. J’avais des engagements à sortir un album et à faire des concerts. J’ai eu l’année la plus occupée de ma vie avec Fugueuse, la tournée, Dead Obies... Il fallait vraiment que je livre et je n’avais pas trop le temps de calculer ce que les gens attendaient de moi, ou ce que je devais être ou ne pas être. J’ai dit oui à cette impulsion-là, et personnellement j’ai la croyance que c’est la force qui nous guide dans la vie. Et si tu connectes vraiment avec ton matériel, c’est le meilleur disque que tu peux avoir. »

Pop incalculée

Même la sonorité pop de certaines pièces (Over et Forêt) n’a pas été calculée pour avoir une chance de passer à la radio.

« Ce sont des chansons que j’avais envie de faire. Après, on ne sait jamais si ça va jouer à la radio ou non. Mais ça serait le fun, parce que c’est une belle façon de se faire connaître et c’est aussi un des derniers revenus en musique qu’il reste au Québec avec les spectacles­­­. »

Parlant d’argent, Yes McCan y consacre une chanson, Money Convo. « Je déteste l’argent. J’aimerais juste ça que ça n’existe pas et qu’on puisse vivre et être libre. Pour avoir l’impression que ça n’existe pas, il faut en avoir beaucoup. Alors j’essaie d’en avoir beaucoup », dit-il en riant.

Yes McCan prépare une toute nouvelle tournée. Est-ce qu’on va le revoir à la télé bientôt ?

Il avoue avoir passé deux auditions qu’il n’a pas décrochées. Et aussi des offres qui n’ont pas abouti à cause de l’engagement de la sortie d’album. « Il va y avoir une deuxième saison de Fugueuse, et ça me ferait plaisir de faire encore partie de la production avec Damien ».