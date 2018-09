5 endroits où jouer au golf cet automne

La saison estivale a ravi les amateurs de sports en plein air, particulièrement les golfeurs, qui ont eu droit à du soleil et de la chaleur à profusion. Il est permis de croire que Dame Nature sera tout aussi clémente cet automne et d’espérer que la saison de golf s’étire.

Ce sera donc l’occasion, pour les golfeurs, de profiter des verts sous les couleurs chaudes de l’automne.

La grande région de Québec regorge de sites pour pratiquer ce sport dans un décor enchanteur, et Le Journal vous propose cinq clubs de golf pour terminer la saison en beauté.

Ne rangez pas vos clubs et vos chaussures, formez votre foursome de rêve, il reste plusieurs parcours à faire avant que les terrains se recouvrent d’un tapis de neige.

De Lévis à Saint-Ferréol, en passant par le secteur de Cap-Rouge et du Lac-Beauport, voici quelques endroits où aller « swinguer » vos balles de golf.

Golf La Tempête – Lévis (secteur Breakeyville)

Photo courtoisie, Golf LA TEMPETE

Construit en 2005, La Tempête est le premier parcours de golf de calibre international de la région de Québec. Il a d’ailleurs été l’hôte du Skins Game en 2009 et du tournoi du PGA Champions Tour en 2014. Le site est d’une superficie de 200 acres et convient à tous les niveaux de golfeurs. Sur leur parcours, les amateurs de ce sport croiseront plusieurs ruisseaux et de nombreux plans d’eau, en plus d’être entourés de nombreux arbres qui revêtiront sous peu leurs plus belles couleurs.

Club de golf Le St-Ferréol

Photo courtoisie

Le parcours de 6445 verges est situé au pied du majestueux mont Sainte-Anne, ce qui lui permet de jouir d’une vue spectaculaire tout le long de la saison.

Photo courtoisie

À l’automne, c’est l’occasion de jouer au golf tout en admirant la montagne qui revêt ses chaleureuses couleurs automnales. Le site propose aux golfeurs un parcours semi-vallonneux, paré essentiellement de magnifiques bouleaux et de petits plans d’eau. Il s’adresse à tous les niveaux.

Club de golf le Grand Vallon

Photo courtoisie, Renaud Gagnon

Également situé au pied du mont Sainte-Anne, ce parcours de 6618 verges propose aux golfeurs un parcours vallonné dans un décor des plus enchanteurs, avec de belles allées bordées d’arbres et une large plaine à mi-parcours. Il a été classé parmi les 10 meilleurs terrains de golf publics au Québec par le prestigieux site scoregolf.com. Il est d’ailleurs le premier club de golf certifié ParTROIS par l’Association des terrains de golf du Québec [ATGQ] et associés à la Société Audubon. Outre le golf, ce club veille à ce que ses activités soient axées sur la restauration et la conservation des écosystèmes. Il va sans dire que la beauté de la nature est à contempler sur ce site.

Club de golf Tourbillon – Lac-Beauport

Photo courtoisie

Le site est situé à flanc de montagne et propose un parcours avec plusieurs dénivelés aux golfeurs de tous les niveaux, en plus d’une vue imprenable sur le lac Beauport et sur la réserve faunique des Laurentides. Le terrain de 6090 verges offre beaucoup d’espace pour frapper la balle, et comme il s’agit d’un site en montagne, les départs se font avec des panoramas incroyables. Après un incendie qui a ravagé le bâtiment principal du Mont Tourbillon en décembre 2016, le site peut désormais accueillir ses golfeurs dans son tout nouveau chalet d’accueil. Le bâtiment, qui a ouvert progressivement à la fin de l’été passé, permet désormais aux golfeurs de relaxer sur sa terrasse, qui offre une magnifique vue sur le site.

Club de golf Cap-Rouge

Photo courtoisie

Ce club de golf peut se vanter d’avoir une grande variété d’arbres, avec plus de 350 espèces recensées sur le parcours de 6756 verges. Leurs couleurs sont inévitablement exceptionnelles à l’automne. Il s’agit d’un héritage laissé par le service d’agronomie de l’Université Laval, qui utilisait l’endroit, autrefois marécageux, pour y faire des tests, notamment en y plantant des arbres. Outre sa forêt variée, le club propose un parcours qui s’adresse à tous les niveaux de golfeurs. Le terrain est relativement plat, donc facile à marcher. En 1999, le club a été l’hôte du Championnat des professionnels québécois Greg Norman et, de 2010 à 2012, celui du Championnat amateur du Québec de la catégorie senior.