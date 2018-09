À l’épreuve des canicules

Les nombreuses canicules ont éloigné les Québécois du petit écran cet été. Une émission a toutefois réussi à enregistrer une hausse d’auditoire : Sucré salé.

Animé par Patrice Bélanger, le magazine culturel de TVA a rallié en moyenne 652 000 téléspectateurs au cours des mois de juin, juillet et août, selon les données confirmées du Numéris fournies par Cossette Média. Il s’agit d’une hausse de 4 % par rapport à 2017. Pas mal pour une émission qui vient de terminer sa 18e saison.

Cet exploit survient au terme d’un été durant lequel les Québécois ont regardé en moyenne 20,2 heures de télévision par semaine, un résultat en baisse par rapport à la même période l’an dernier, alors que l’écoute hebdomadaire oscillait autour de 21,5 heures.

Photo courtoisie

Un autre rendez-vous de longue date est parvenu à s’illustrer au cours des trois derniers mois : Des squelettes dans le placard.

Le jeu animé par Patrice L’Écuyer, qui franchissait récemment le cap des 1000 émissions, s’est maintenu avec 432 000 fidèles, comparativement à 434 000 en 2017. Chez les 25-54 ans, le groupe préféré des annonceurs, le quiz a connu une augmentation de 10 %.

Les « talk-shows »

Du côté des talk-shows radio-canadiens, les nouvelles sont bonnes pour Les échangistes. Pénélope McQuade, qui clôture sa saison cette semaine, a essuyé une baisse de 6 %, passant de 473 000 téléspectateurs en 2017 à 444 000 en 2018.

Aux commandes du Beau dimanche, Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Makonnen ont bouclé chaque week-end devant 509 000 paires d’yeux en moyenne, comparativement à 561 000 l’an dernier, lors de leur première saison en ondes.

Au cours d’un été pauvre en nouveautés, le talk-show animalier Les poilus, piloté par Sébastien Kfoury (Animo) a réussi à tirer son épingle du jeu avec 512 000 curieux.

Photo courtoisie, Télé-Québec

Les nouvelles sont moins bonnes pour Y’a du monde à messe et Télé-Québec. Christian Bégin et son chœur gospel ont subi un recul de 12 % (205 000 vs 231 000). Les choses se corsent du côté des 25-54 ans, avec un fléchissement de 36 %. Télé-Québec a néanmoins confirmé le retour du rendez-vous quotidien pour l’an prochain.

Autres baisses

À TVA, Les rénos d’Hugo et Ma maison bien-aimée ont enregistré des baisses respectives de 20 % et 8 %, pour s’établir à 427 000 et 514 000 téléspectateurs.

Quant à Viens-tu faire un tour, son auditoire a diminué de 9 % (512 000) le dimanche soir à Radio-Canada.

Radio-Canada confirme par ailleurs le retour de Dans l’œil du dragon, qui s’est démarqué au printemps en maintenant une moyenne de 730 000 téléspectateurs, en hausse par rapport à 2017 (664 000).