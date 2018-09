Au moins huit oblats seront visés

Pas moins de 69 victimes présumées se sont inscrites dans une demande d’action collective visant huit pères oblats qui auraient agressé sexuellement des Autochtones et des Blancs.

En mars, Le Journal a publié une série de reportages intitulée Le Monstre de la Côte-Nord et évoquant les abus du père oblat Alexis Joveneau, qui a œuvré pendant 39 ans dans les communautés d’Unamen Shipu et de Pakuashipi, à des centaines de kilomètres à l’est de Sept-Îles, où aucune route ne se rend.

Celui-ci a agressé des dizaines d’Innus, des Blancs ainsi que sa nièce Marie-Christine Joveneau. Ces agressions ont eu lieu entre les années 1950 jusqu’à sa mort, en 1992.

Photo d'archives, Magalie Lapointe Alain Arsenault, avocat

Quelques jours après le reportage, une trentaine de victimes étaient déjà inscrites dans une demande d’action collective contre les Oblats, une congrégation religieuse qui était responsable du père Joveneau.

L’avocat à la tête de l’action collective, Alain Arsenault, a confirmé la semaine dernière que le nombre de victimes présumées est maintenant de 69, dont 30 qui allèguent avoir subi des sévices de la part d’Alexis Joveneau.

D’autres victimes ?

Sept autres curés oblats seront également visés par la poursuite, dont le père Omer Provencher qui a œuvré dans la communauté de Maliotenam, près de Sept-Îles, et a quitté la congrégation en 1980. Dans un entretien exclusif avec Le Journal, celui-ci n’avait pas nié avoir abusé d’enfants innus.

Selon Me Arsenault, le nombre de présumées victimes et d’agresseurs pourrait encore augmenter dans les prochains mois, surtout que la demande d’action collective n’a toujours pas été autorisée par un juge.

« À la même étape du processus dans un règlement antérieur, j’avais 60 victimes et ç’a fini avec 225 [contre les frères du Sacré-Cœur]. Si j’en ai déjà 69 et que je n’ai pas encore l’autorisation [du Tribunal], nous finirons avec combien de victimes ? Ça risque d’être plus important d’après moi », a mentionné Me Arsenault.

Sachant que ces victimes alléguées pourraient toucher 300 000 $ chacune, cette action collective pourrait coûter plus de 20 millions $ à la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, qui s’est refusée à tout commentaire.

Excuses du pape réclamées

En mars, le pape François a refusé d’adresser des excuses pour les sévices commis dans les pensionnats autochtones au Canada. Pourtant, il a demandé pardon aux Irlandais la semaine dernière pour les nombreux abus sexuels commis par l’Église catholique.

« Ça nous touche beaucoup qu’il ne veuille pas s’excuser. Mais en même temps, le clergé a détruit les Autochtones de génération en génération. C’est sûrement pour cette raison qu’il refuse de s’excuser », a dit Normand Junior Bellefleur, du Conseil de bande d’Unamen Shipu.

La dépouille de Joveneau ne sera pas déterrée tout de suite

À la suite du reportage du Journal, des Innus avaient déclaré vouloir déterrer la dépouille d’Alexis Joveneau, mais ce ne sera finalement pas fait avant la fin des procédures judiciaires.

Quelques mois après le reportage et le dépôt d’une action collective, les Innus priorisent maintenant la justice au déterrement de l’agresseur.

Trois options

Selon le conseiller responsable des communications d’Unamen Shipu, Normand Junior Bellefleur, trois options sont envisageables pour disposer des restes du curé.

La première étant qu’ils le déterrent et envoient les ossements aux Oblats.

La deuxième serait que les Innus retirent la croix blanche et la pierre tombale d’Alexis Joveneau, installées à l’entrée du cimetière. De cette façon, les victimes ne penseraient plus à lui lorsqu’ils marchent sur la rue Principale de la réserve.

La troisième serait que les Oblats viennent chercher la dépouille après les procédures judiciaires.

« On ne peut pas laisser ça comme ça. Si on veut guérir, il faut que les Oblats viennent le chercher. C’est la communauté qui doit décider ce qu’on va en faire. Moi, je ne fais que représenter ma communauté », a lancé M. Bellefleur lors de son passage à Montréal, mardi dernier.

Vers la guérison

Le conseiller a vu sa communauté s’ouvrir au cours des derniers mois et il souhaite que ses membres continuent de retrouver une paix intérieure. Il aimerait également que les victimes toujours anonymes dévoilent leur secret.

Il a affirmé qu’à la suite de notre reportage, les victimes se sont manifestées davantage. Il reste, selon lui, encore de nombreuses victimes qui n’ont toujours pas parlé. Il aimerait qu’elles se manifestent pour avoir plus d’impact dans l’action collective.

Réconciliation

M. Bellefleur a précisé que malgré tous les sévices subis par ses membres, ces derniers aspirent à une réconciliation avec la congrégation religieuse.

« Nous ne sommes pas contre une réconciliation avec les Oblats, même que nous sommes pour. Mais pas pour le moment. On priorise l’action collective. Nos grands-pères ont tellement de respect pour la religion catholique qu’on doit pardonner », a conclu l’homme de 34 ans.