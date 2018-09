Brésil: un incendie ravage le Musée National de Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO | Un énorme incendie s’est déclaré dimanche au Musée National de Rio de Janeiro, l’un des plus anciens musées du Brésil, sans qu’aucune victime n’ait été signalée jusqu’à présent.

Selon la chaîne de télévision O Globo, le sinistre, d’origine encore inconnue, a débuté vers 19h30 heure locale alors que le musée était fermé au public.

Live picture pic.twitter.com/2JTJ7brdqA — Fabrício Carvalho 🇯🇵 (@FABRCARV) 3 septembre 2018

Des images aériennes montrent le majestueux bâtiment, situé dans la partie nord de Rio de Janeiro, ravagé par d’immenses flammes, sans que l’action des pompiers déployés sur place ne parvienne à les éteindre.

Créé par le roi Jean VI et ouvert en 1818, le Musée National compte parmi les musées les plus anciens et les plus importants du Brésil et possède plus de 20 millions de pièces de valeur.

L’incendie «est une tragédie pour la culture», a déclaré à TV Globo le directeur d’un autre musée, le Musée historique national, Paulo Knauss.