La Chine, on le sait bien, c’est beaucoup de monde. Sauf qu’un million de personnes détenues dans des centres de rééducation, ce n’est pas rien. Même en Chine. N’importe où ailleurs, on en parlerait tous les jours. À Pékin, toutefois, on pardonne à peu près tout.

L’ONU a dévoilé la semaine dernière un rapport ravageur sur le traitement de la minorité musulmane au Myanmar, les Rohingyas. Meurtres de masse, torture, violence sexuelle, et c’est sans compter les 700 000 Rohingyas partis se réfugier de l’autre côté de la frontière, au Bangladesh.

De quoi juger les généraux au pouvoir pour génocide. En viendra-t-on là ? Absolument pas ! La délégation chinoise aux Nations Unies y a mis un holà : ce qui se passe au Myanmar, c’est leur affaire. Par extension, même chose pour eux : dans la province chinoise de Xianjiang, il n’y a rien à dire, rien à voir.

Cri d’alarme

Pourtant, l’ONU, encore elle, vient de lancer un cri d’alarme sur la répression de la minorité musulmane dans l’extrême ouest de la Chine. Cette minorité, ce sont des Ouïghours, une vieille ethnie proche des peuples d’Asie centrale qui, en raison de son éloignement de la capitale, a longtemps bénéficié d’une relative autonomie.

C’était avant les années 1990, alors que le pouvoir central s’est mis à craindre les islamistes triomphants en Afghanistan voisin. L’islam modéré des Ouïghours est devenu suspect, et pour contrebalancer leur présence sur le territoire, Pékin a encouragé l’émigration massive de Hans, l’ethnie principale en Chine.

Ainsi, de plus de 70 % de la population dans les années 1950, la part des Ouïghours est récemment tombée à 45 %. Parallèlement, le pouvoir central a entrepris de limiter les activités culturelles et religieuses des habitants et, sous prétexte de combattre les indépendantistes ouïghours, a multiplié les sanctions, les arrestations arbitraires et les peines d’emprisonnement.

Conséquence, la radicalisation s’est accentuée. D’une vingtaine d’extrémistes ouïghours capturés par les Américains après l’invasion de l’Afghanistan en 2002, on estime maintenant que des milliers d’entre eux se sont rendus en Syrie pour s’entraîner et combattre auprès des militants d’Al-Qaïda.

La crainte des autorités chinoises, avec la fin prévisible de la guerre syrienne, est de voir ces combattants endurcis revenir au pays et reprendre des campagnes d’attentats comme celles perpétrées à différents moments au cours des dix dernières années.

En 2013-2014, par exemple, de telles attaques avaient fait plus de 400 morts et 460 blessés, ce qui avait poussé Pékin à nommer à la tête du Xinjiang Chen Quanguo, un dur de dur qui s’était fait un nom en imposant la stabilité au Tibet d’une main de fer.

Classes de rééducation

Ce qui nous amène, selon les grandes organisations humanitaires internationales, à ces centaines de milliers de personnes internées dans des « centres de transformation par l’éducation » où ils apprennent à réciter les écrits du président Xi Jinping, critiquent l’islam et regardent des vidéos de propagande. Un coup de massue pour calmer les esprits.

Des critiques, voire des sanctions à l’égard de la Chine pour une telle répression sans fondement (pour l’instant, tout au moins) ? Pratiquement rien ! C’est le privilège de posséder l’économie la plus dynamique de la planète : aucun gouvernement ne veut perdre de contrats. Comme le précisait la sinologue Marie Holzman au quotidien français Libération, « Tout le monde est un peu pieds et poings liés avec l’argent chinois ».

Déjà qu’à l’Ouest, la sympathie pour les musulmans est à son minimum, les musulmans chinois risquent de trouver le temps long dans leurs classes de rééducation.

LES OUÏGHOURS, MUSULMANS CHINOIS