C’est arrivé la semaine du... 2 septembre

2 septembre 1972

L’équipe de l’Armée rouge de l’Union soviétique humilie l’équipe canadienne devant ses partisans en l’emportant 7 à 2 au Forum, lors de la Série du siècle.

3 septembre 1978

Inauguration, en présence du maire Jean Drapeau, de huit nouvelles stations de métro sur la ligne verte, les stations Lionel-Groulx à Angrignon.

4 septembre 2012

Les élections provinciales portent au pouvoir le Parti Québécois, avec à sa tête, Pauline Marois. C’est la première fois que le Québec élit une femme première ministre.

5 septembre 1837

Les Fils de la Liberté tiennent leur première assemblée publique à Montréal et commencent à recruter les hommes qui formeront les milices lors des rébellions des Patriotes.

6 septembre 1952

À Montréal, la Société Radio-Canada, qui se nomme à l’époque CBFT-TV, inaugure sa programmation, la première au pays. Les émissions commencent à 16 h avec des films, du théâtre puis un bulletin de nouvelles.

7 septembre 1959

Photo courtoisie, Albert J. Giroux

Décès à Schefferville du premier ministre Maurice Duplessis. Paul Sauvé lui succède, par intérim. C’est la fin d’une époque conservatrice et traditionaliste pour le Québec que Duplessis laisse toutefois sans dette publique et avec un impôt provincial qui lui est propre. Le paradoxe du règne de Duplessis est d’avoir permis un certain développement économique au Québec en vendant ses ressources à des capitaux étrangers et en assumant un certain nationalisme — même conservateur — face au gouvernement fédéral. La seconde période duplessiste, de 1944 à 1959, sera nommée « Grande noirceur » par ses détracteurs.

8 septembre 1760

Photo Archives de la Ville de Montréal

Environ un an après la chute de Québec, Montréal est encerclée par plus de 18 000 hommes menés par Jeffrey Amherst. Peu de miliciens sont encore aux combats : les Anglais menacent de brûler leurs fermes. Le gouverneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial signe donc la capitulation et, le soir même, le drapeau britannique flotte sur la Place d’Armes. Les troupes françaises sont humiliées, mais les termes garantissent aux civils la libre pratique de leur religion et le maintien du droit civil français pendant le régime militaire qui durera jusqu’en 1763.