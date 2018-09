Circuit des Champions: Scott McCarron l’emporte au dernier trou

En réalisant un oiselet au 18e trou, l’Américain Scott McCarron a remporté, dimanche, le Classique Shaw, un tournoi du circuit des Champions de la PGA présenté à Calgary.

Le golfeur de 53 ans a complété les trois rondes du tournoi avec un cumulatif de 195 (-15). En plus de la victoire, il a réalisé un trou d’un coup sur la normale trois du 14e fanion. Dans sa journée de boulot, le gagnant a également réussi sept oiselets et commis deux bogueys.

McCarron a ainsi devancé ses compatriotes Scott Parel, Joe Durant et Kirk Triplett par un seul coup. Triplett, qui avait la chance d’emmener le vainqueur en prolongation, a dû se contenter de la normale sur le dernier trou et a ainsi donné la victoire à McCarron.

Pour leurs parts, les Canadiens Rod Spittle et Stephens Ames ont tous les deux joué 69 (-1) lors de la dernière manche. Spittle a complété le tournoi au 17e rang, à égalité avec cinq adversaires et Ames a fini au 57e rang avec aussi cinq autres golfeurs. Ils ont respectivement frappé 204 (-6) et 212 (+2) coups en 54 trous.