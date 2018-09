Colombie-Britannique: Un ours entre dans un véhicule dans lequel se trouvait un enfant

COQUITLAM | Un ours noir a donné la frousse à une famille de Coquitlam, près de Vancouver, en entrant dans leur véhicule dans lequel se trouvait encore un jeune enfant.

La famille chargeait sa minifourgonnette avec des sacs d’épicerie destinés à un voisin, selon Global News. L’ours a profité d’un moment entre deux voyages pour se glisser à l’arrière du véhicule et s’attaquer aux provisions.

Or, le plus jeune des deux enfants était déjà assis et attaché dans le véhicule pendant que sa mère et son grand frère chargeaient les sacs dans le véhicule. En sortant de la maison, ils ont vu l’animal juché à l’arrière de la minifourgonnette.

«Le frère et la mère ont commencé à crier et à lancer des pierres vers le véhicule, déclenchant éventuellement l’alarme, ce qui a fait fuir l’ours vers la cour d’un voisin», a résumé Eric Tyukodi, de l’Agence de conservation de la nature de la Colombie-Britannique, à Global.

Heureusement, l’enfant n’a pas été blessé et le véhicule n’a pas été endommagé. Les agents de conservation de la nature n’ont pas réussi à mettre la main sur l’ours.

Ce dernier n’en était pas à son premier incident avec des humains, puisqu’il avait déjà deux étiquettes à l’oreille.

«Quand un animal agit de la sorte et entre dans un véhicule occupé, cela montre qu’il habitué à côtoyer l’homme et ne le craint pas», a ajouté M. Tyukodi.

Ce dernier a affirmé qu’il est trop tôt pour dire quel sera le sort réservé à l’ours s’il est retrouvé. Toutefois, lorsque ces animaux s’habituent trop à la présence humaine, ils sont souvent abattus.

Selon M. Tyukodi, cet incident illustre l’importance de tout faire en sorte pour que les ours n’aient pas accès aux poubelles et à des sources de nourriture sur les terrains résidentiels, comme les barbecues et les arbres fruitiers.