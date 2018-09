Déclaration de Philippe Pichet: une situation «qui semblait assez sérieuse» sous Ian Lafrenière au SPVM

Le candidat-vedette de la Coalition avenir Québec (CAQ) Ian Lafrenière le dit sans le dire: il a été tassé de la section des communications du SPVM par le politique.

Et dans l’entourage du candidat caquiste, on le dit sans détour, c’est l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, qui a demandé à la direction du SPVM d’écarter Lafrenière.

«C’est de valeur, bonne journée, merci, je suis en vacances», s’est contenté de dire Denis Coderre à notre équipe, dimanche.

TVA Nouvelles a donc questionné Philippe Pichet, lui qui était le patron de Ian Lafrenière lorsque ce dernier a été déplacé.

«Une chose est certaine, c’est que personne ne m’a demandé de tasser Ian Lafrenière», a soutenu M. Pichet qui affirme que c’est plutôt le style gestion de Ian Lafrenière qui l’a éjecté de son poste.

«Il y a un rapport qui avait été commandé, donc la situation semblait assez sérieuse pour qu’on demande à quelqu’un de faire un rapport sur le climat aux communications», a ajouté Philippe Pichet.

TVA Nouvelles s’est entretenue avec un ex-chef de police de Montréal sur l’ingérence politique,

«Est-ce que ça arrive [l’ingérence politique au sein de la police]? Oui. Mais la police ne doit pas avoir peur. Elle doit se tenir debout», a confié un ex-chef du SPVM qui désire garder l’anonymat.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a elle aussi été appelée à commenter le dossier.

«Pour moi, il devrait y avoir une ligne claire entre le politique et notre service de police et je fais confiance à la restructuration en cours» a-t-elle fait savoir par écrit.

«Ce que j’ai détesté le plus dans mon travail de policier c’était l’ingérence politique alors je vais m’assurer de ne pas faire cela», a confié Ian Lafrenière, samedi, en entrevue avec Félix Séguin.

Dimanche, le candidat-vedette de la CAQ a précisé que cette ingérence était uniquement liée à l’épisode de crise des journalistes épiés par la police.

«Ce que j’ai détesté le plus comme policier, c’est l’ingérence. Dans ma tête, ce à quoi je faisais référence, c’était la commission Chamberland. On se rappellera que des coups de fil ont été passés par un maire qui était en poste [Denis Coderre] et par un ministre qui était en poste aussi [Stéphane Bergeron, Parti québécois]», a déclaré Ian Lafrenière, lors d’une mêlée de presse au Festival bières et saveurs de Chambly.

24 heures après la déclaration-choc d’Ian Lafrenière sur les ondes de TVA Nouvelles, la question de l'ingérence politique est devenue le thème central de cette 11e journée de la campagne électorale.