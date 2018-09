Guylaine Tremblay craquera pour Normand Brathwaite

Après une longue absence au générique de téléséries québécoises, Normand Brathwaite s’apprête à délaisser momentanément l’animation pour le jeu. Et pas aux côtés de n’importe qui : il interprétera bientôt le nouveau copain de Guylaine Tremblay le temps de quelques épisodes d’En tout cas.

« Jouer avec Guylaine Tremblay, c’est comme jouer avec Mélissa Lavergne [à Belle et Bum] : ce sont des choses auxquelles on ne peut pas dire non. Je ne peux qu’être heureux », annonce-t-il lors du lancement de la saison 2018-2019 de Télé-Québec jeudi dernier.

Voilà qui semble bien représenter l’attitude qui lui a permis de perdurer dans le métier depuis maintenant 40 ans.

« J’ai toujours fait des affaires en lesquelles je croyais et dans lesquelles j’avais du fun. Il y a eu un peu de chance, mais le secret, c’est surtout de s’entourer de monde talentueux. En fait, il faut s’entourer des gens beaucoup plus talentueux que soi », confie-t-il.