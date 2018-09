Ian Lafrenière, futur « ingérant »

Les candidats de la CAQ ne sont pas à une contradiction près si nous considérons les épisodes entourant Caire, Le Bouyonnec et Bourdon (qui a opté ultimement pour les libéraux). L’ancien haut gradé de la police de Montréal et candidat dans Vachon, Ian Lafrenière, ajoute à son tour au ridicule en en se plaignant de l’ingérence du politique dans les affaires policières, tout en déclarant du même souffle que s’il est élu, il verra à nommer de nouveaux chefs de police à l’UPAC, à la SQ et au SPVM. Comme policier, il abhorrait le politique, mais comme politicien, il voudrait avoir des chefs de police à sa main.

François Legault peut prétendre qu’il n’est pas à droite dans le spectre politique, il aura toutefois fort à faire pour dissiper cette perception avec des candidatures comme Lafrenière et Chassin qui tendent à réduire l’État à ses fonctions régaliennes et comme celles de son escouade économique qui ne se distinguent pas particulièrement pour leurs préoccupations sociales. Le chef caquiste apparaît de moins en moins différent de ses rivaux libéraux avec ses candidatures qui auraient pu tout aussi bien se présenter avec la CAQ ou le PLQ. C’est principalement l’opportunisme qui a prévalu dans le choix des candidats pour se présenter avec l’une de ses formations politiques, reléguant loin derrière l’intérêt pour le bienêtre du citoyen.

Jusqu’à présent, la CAQ n’a pas été très édifiante dans ses propositions en matière de justice. Elle nous promet de faire la chasse à la corruption, parle très peu des échappatoires fiscales et veut restreindre la portée de la légalisation de la marijuana par le gouvernement fédéral. Le discours de campagne est épuré des volontés choquantes pour le public dans le but de prendre le pouvoir. C’est ainsi que natalité, gaz de schiste et pétrole ont été subrepticement rayés de son programme, nous pouvons toutefois nous attendre à voir poindre le naturel s’il fallait qu’elle soit élue.

La CAQ laisse surtout entrevoir une philosophie de la loi et l’ordre qui entretient la criminalisation d’actes anodins et qui cadre avec une répression accrue des citoyens qui s’insurgeraient contre l’injustice sociale. Lafrenière a raison, la politique et la police ne vont pas ensemble. Plusieurs s’expliquent mal ce qu’il vient y faire si ce n’est de se préparer à justifier la répression des futurs insurgés contre le démantèlement de l’État, s’il fallait voir François Legault accéder au poste de premier ministre.