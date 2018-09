Ingérence politique: Ian Lafrenière «n’est pas crédible», selon Lisée

SEPT-ÎLES | L’ancien policier et candidat Ian Lafrenière aggrave le «déficit de crédibilité» de la CAQ, estime Jean-François Lisée.

«On aurait pensé que Ian Lafrenière leur donnerait de la crédibilité, il leur en enlève, il empire le déficit de crédibilité de la CAQ en faisant une affirmation qui est très grave», a lancé le chef péquiste, de passage à Sept-Îles.

Samedi, lors d’une entrevue à TVA Nouvelles, M. Lafrenière a indiqué qu’il existait de l’ingérence politique dans les affaires policières, sans toutefois préciser ce à quoi il faisait référence.

«Je peux vous dire que j’ai adoré la police. Je commence à m’initier à la politique. Je vous fais la promesse que les deux ne vont pas ensemble. L’ingérence politique, c’est ce que j’ai détesté le plus dans mon travail de policier», a-t-il confié à TVA.

S’il a effectivement été témoin d’ingérence politique, l’ancien agent du Service de police de Montréal doit s’adresser à l’Unité permanente anticorruption, a renchéri Jean-François Lisée.

Selon le chef péquiste, c’est un autre aspirant-député de la CAQ qui «déçoit».

«As-tu donné les preuves à la commission Chamberland (sur la protection des sources journalistiques) ou à la Commission Charbonneau ? Et puis, si tu en as à donner, donne les, pis une fois que tu as parlé à l’UPAC, si tu veux nous parler, parle nous, mais sa déclaration d’hier, et j’entends que ce matin il patine et il revient en arrière, cet homme ne me paraît pas crédible !», a insisté M. Lisée, qui a été interpelé durant sa conférence de presse sur la Côte-Nord par un homme qui criait «le PQ c’est fini!».