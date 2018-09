Ingérence politique: Lafrenière parlait de la chasse aux sources

CHAMBLY | L’ingérence politique dénoncée par le candidat caquiste Ian Lafrenière était uniquement liée à l’épisode précis de crise des journalistes espionnés par la police.

«Ce que j’ai détesté le plus comme policier, c’est l’ingérence. Dans ma tête, ce à quoi je faisais référence, c’était la commission Chamberland. On se rappellera que des coups de fil ont été passés par un maire qui était en poste [Denis Coderre] et par un ministre qui était en poste aussi [Stéphane Bergeron, Parti québécois]», a soutenu M. Lafrenière, lors d’une mêlée de presse au Festival bières et saveurs de Chambly.

Il raconte n’avoir été témoin d’aucun autre cas d’ingérence politique dans sa carrière.

M. Lafrenière a créé la commotion en affirmant samedi à TVA Nouvelles qu’il y avait bel et bien de l’ingérence politique dans la police. «Ce que j’ai détesté le plus dans mon travail de policier c’était l’ingérence politique alors je vais m’assurer de ne pas faire cela», disait l’ancien haut gradé du Service de police de la Ville de Montréal.

La Commission Chamberland sur la protection de la confidentialité des sources journalistique avait été créée par le gouvernement Couillard à la suite de révélations sur des journalistes espionnés par le SPVM et la Sûreté du Québec.

M. Lafrenière affirme également avoir collaboré avec la Commission Chamberland. «Tout ça a commencé par des appels et des coups de téléphone. On ne parle pas d’un crime, on parle d’élus qui demandent: “Qui parle aux médias? Quelles sont les sources?” Ça a mené à une grosse enquête. J’ai rencontré la commission et j’ai dit ce que j’avais à dire», a dit M. Lafrenière.

Il croit aussi avoir été tassé de son poste de porte-parole du SPVM en raison de cette chasse aux sources. «Mes convictions sont fortes, j’ai beaucoup de respect pour le travail des journalistes. Je crois profondément au travail des journalistes. Si ça a fait en sorte que j’ai perdu mon travail, bien j’étais prêt à le faire», a-t-il ajouté.