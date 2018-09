Jour J – 29 : Les hommes d’État

Hier, les États-Unis ont salué la carrière du sénateur John McCain. Dans une atmosphère solennelle, famille et amis ont souligné la droiture et l’engagement du sénateur.

À cette occasion, on a rappelé maintes fois combien John McCain était un homme de principe et combien son amour pour sa nation avait toujours été le moteur de son engagement.

L’homme d’une autre époque

Bien sûr, les morts ont souvent plus de qualités que les vivants. On tend à éclipser les mauvais moments quand on rend hommage à une personne décédée. Comme si la mort passait l’éponge sur les moins bons côtés d’un individu. Soudainement, les morts sont des saints, même ceux qui ont vécu une existence médiocre.

Dans le cas de John McCain, on est loin de cela et ses excès d’humeur ont été soulignés plusieurs fois pendant la cérémonie. Au moins, on aura évité de le caricaturer.

Force est d’admettre que John McCain était un homme d’une autre époque. Troisième du nom, militaire de père en fils, le sénateur, vétéran de la guerre du Vietnam, était le parfait représentant d’une dynastie familiale comme on n’en connaît pas ici.

Rares sont ceux qui pourront dire qu’ils ont été menés à leur dernier repos en présence de 3 présidents américains, tous réunis pour souligner leur droiture, leur contribution au débat public et leur engagement inébranlable à améliorer le sort de leurs concitoyens.

Des leçons à tirer

Intègre jusqu’à la toute fin, John McCain assumait pleinement son antipathie envers l’actuel occupant de la Maison-Blanche. Tellement qu’il a même spécifié qu’il ne souhaitait pas que celui-ci assiste à ses obsèques.

Petite vengeance posthume ? Certainement pas. C’était plutôt en droite ligne avec ses faits et gestes des dernières années, une décision réfléchie en tout respect de ses principes et ses valeurs.

Alors que les caravanes électorales sillonnent les routes du Québec, nous devrions tous nous demander quelles leçons nous pouvons tirer de la vie et de la carrière de John McCain.

Les candidats à la présente élection auraient tout avantage à réécouter les allocutions (exceptionnellement rédigées et rendues, d’ailleurs) des différents orateurs lors de la cérémonie des funérailles qui se tenait hier.

Combien de nos politiciens choisiront de s’élever au-dessus de la mêlée pour se consacrer au véritable service de leur pays ?

Combien d’entre eux sauront guider leurs parcours de véritables valeurs d’intégrité plutôt que de répondre au chant des sirènes de l’opportunisme ?

Combien d’entre eux pourront garder la tête haute toute une vie comme l’a fait le sénateur McCain ?

La longue campagne électorale québécoise nous offre l’occasion d’observer les chefs et les candidats avant de déposer notre bulletin de vote dans l’urne. Il nous appartient, comme électeurs, de faire le choix du Québec que nous souhaitons construire.

J’espère que nous serons nombreux à garder cette notion en tête le 1er octobre prochain.