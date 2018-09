La CAQ veut «booster» la natalité: Legault doit cesser de cacher ses objectifs

SEPT-ÎLES | François Legault doit cesser de camoufler son véritable objectif de «booster» la natalité au Québec, selon ses adversaires politiques.

Le chef péquiste Jean-François Lisée invite son avis-à-vis caquiste à plus «d’authenticité». «La vision de M. Legault, c’est que l’État doit booster la natalité, c’est sa vision, qu’il arrête de la cacher, qu’il assume!», a-t-il lancé dimanche, de passage à Sept-Îles.

La CAQ a retiré en catimini le mot natalité de son site web pour éviter que sa promesse de 1200$ par année pour les deuxième et troisième enfants soit associée à un bébé-bonus, a révélé Le Journal dimanche.

La CAQ est «pro-pétrole»

Selon M. Lisée, le chef caquiste doit également faire preuve de plus de transparence et arrêter de «camoufler» sa position sur les hydrocarbures. Radio-Canada a révélé dimanche que les mots «pétrole» et «gaz de schiste» ont été retirés du programme de la CAQ.

Le leader souverainiste estime que c’est «très grave» de «désinformer» la population de la sorte en pleine campagne électorale.

«Sur le fond des choses, la CAQ est le parti propétrole au Québec en ce moment. Jusqu’à hier, on pouvait le lire très clairement sur son site Internet, ils l’avaient dit et ils étaient constants, qu’ils étaient favorables à l’exploitation pétrolière et gazière sur le territoire du Québec, à quelques exceptions près».

Legault inconfortable

Aux yeux du premier ministre sortant Philippe Couillard, c’est signe que François Legault est inconfortable à l’égard de certains thèmes de sa campagne.

«Quand on est prêt à enlever ça, on veut dissimuler peut-être le fait que dans le fond, on est un peu favorable à l’industrie pétrolière au Québec, ou qu’on vise une approche nataliste au Québec. Peut-être qu’on ne veut pas en parler. C’est très révélateur en fait. C’est très très révélateur», a-t-il insisté.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon