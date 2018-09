La relation de confiance entre les gars et leurs profs est fondamentale

À l’école secondaire Pierre-Bédard, située à Saint-Rémi, en Montérégie, la mise en place d’un programme de tutorat et de mentorat a fait diminuer de moitié le taux de décrochage, qui est passé de 12,5 % à 5,6 % en... trois ans.

L’approche développée dans cette école s’inspire d’un programme qui a fait ses preuves depuis le début des années 1990 aux États-Unis : Check and Connect, développé à l’Université du Minnesota.

Maintenant en place dans plus de 27 États américains et ailleurs dans le monde, Check and Connect repose sur une équipe de mentors, qui sont généralement des enseignants, avec qui des élèves en difficulté peuvent développer une relation de confiance.