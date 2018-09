La routine santé de Guylaine Tanguay

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme au quotidien ?

Photo courtoisie

À travers ses nombreuses dates de spectacle aux quatre coins de la province, la chanteuse country Guylaine Tanguay traîne toujours ses espadrilles en tournée, question d’aller se dégourdir avant de monter sur scène. Que ce soit à la marche rapide, au pas de course ou sur un tapis roulant, la chanteuse dit être « une des rares personnes qui aiment s’entraîner ».

Atteinte de fibromyalgie, la femme de 45 ans confie toutefois qu’elle ne peut plus garder la cadence comme elle le faisait auparavant. « Avec le temps, j’ai appris à bâtir ma vie et mon entraînement autour de la maladie. Il y a des journées où je veux vraiment aller m’entraîner, mais c’est mon corps qui ne me le permet pas parce que j’ai trop de douleurs », explique la championne des ventes d’albums au Québec. Malgré tout, la chanteuse ne se donne aucun répit sur scène, alors que ses spectacles sont un « très bon exercice cardio. » « Je me donne entièrement, je n’arrête pas une seconde. »

As-tu un objectif d’entraînement ?

Sans programme « strict », Guylaine Tanguay se plaît à se faire « ses propres défis » en entraînement. « Je n’ai pas de plan d’entraînement, parce que ma vie est très occupée, et avec mon métier, ce n’est pas possible. » La chanteuse doit également continuer de bouger, pour garder la santé. « Au début, lorsque j’ai reçu mon diagnostic, j’ai arrêté de bouger complètement parce que j’avais trop de douleurs. Mais c’est la pire chose à faire. Au contraire, si une journée je sens que j’ai plus de douleurs aux épaules, alors je vais les motiver davantage », mentionne la mère de famille, originaire du Lac-Saint-Jean.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Après de longues journées sur la route, Guylaine Tanguay affirme que la motivation vient de soi. « C’est une question d’équilibre et de santé pour moi. » « Si je fais beaucoup de route et que je n’ai pas été debout longtemps, c’est certain que dans les jours suivants, je vais me trouver du temps pour aller faire de la marche rapide. C’est devenu important pour ma tête, mais c’est maintenant obligatoire pour mon corps. »

As-tu des trucs pour bien manger ?

Photo Fotolia

Souffrant du syndrome du côlon irritable, la chanteuse doit porter une attention particulière à son alimentation, limitant ainsi les aliments gras et les légumineuses. Mais au quotidien, les salades sont à l’honneur, affirme-t-elle. « Je suis une fille qui aime le croquant. J’aime croquer dans de vrais aliments, comme des fruits et des légumes. Je suis une maniaque de salades. J’en fais de toutes les sortes et j’en mange tous les jours. J’aime par exemple accompagner une viande de plusieurs salades. »

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Photo courtoisie, Guillaume D. Cyr

Pour la chanteuse country, une escapade à Québec est synonyme de vacances. « Il y a une ambiance à Québec qui est différente d’ailleurs et ça me plaît énormément » Lorsqu’elle visite la Capitale-Nationale, elle s’arrête au restaurant du Capitole, Il Teatro, un « incontournable ». Elle aura d’ailleurs l’occasion de le faire le 7 septembre, alors qu’elle montera sur les planches du Capitole pour son spectacle hommage à l’œuvre de Céline Dion.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo courtoisie

La marche rapide, pour sa facilité et son accessibilité, même en tournée.