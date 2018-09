Avec son allure sympathique, sa dotation attrayante, son groupe motopropulseur pas trop gourmand et une gamme de prix alléchante, le Nissan Kicks apporte un éclairage nouveau sur le créneau des petits utilitaires.

Vous flirtez du côté des petits utilitaires ? Dans ce cas, jetez un coup d’oeil à la gamme Nissan car vous pourriez y trouver votre prochain... Kicks ! Lancée à la fin du mois de mai, cette nouveauté de petit format et de petit prix a surpris les fidèles de cette marque nipponne. Il y a un an à peine, en mai 2017, ce constructeur prenait d’assaut le créneau des petits VUS en lançant le Qashqai, une autre nouveauté devenue depuis le modèle le plus vendu de cette catégorie. Or, avec sa bouille sympathique, sa dotation désirable et son échelle de prix attrayante, il est évident que le Kicks suivra les traces de ce dernier, sans doute à moindre échelle et en devenant son complément naturel.

Au sein de la gamme très étoffée des utilitaires Nissan, le Kicks devient le plus petit du lot aux côtés des Qashqai, Rogue, Murano, Pathfinder et Armada. Il remplace le Juke, qui a tiré sa révérence (en Amérique du Nord, du moins) après huit années de présence sur le marché ; un VUS qui, malgré une allure excentrique, a néanmoins ouvert la voie à cette nouvelle vague de petits utilitaires.

Le moins cher

Dans le créneau de ces véhicules, par ailleurs, le nouveau venu joue déjà un rôle de trouble-fête en affichant ce qui devient le prix de base le plus bas. Le Kicks surclasse désormais le Chevrolet Trax, qui, avec une dotation de série comparable (deux roues motrices et une boîte de vitesses automatique), était jusqu’ici le moins cher. Ce nouveau Nissan abaisse le « prix plancher » de ce créneau des 20 100 $ annoncés par GM pour le petit Chevrolet à un 17 998 $ très stratégique. C’est tout de même 2000 $ de moins, aussi longtemps qu’on ignore les options. De nouveau, Nissan fracasse les prix, comme il l’avait fait en avril 2014, au moment de lancer la sous-compacte Micra, une 5-portes qui devenait alors l’auto la moins chère au pays avec son prix inférieur à 10 000 $.

La Micra a d’ailleurs plusieurs points en commun avec le Kicks. D’abord, ces deux modèles proviennent de la même usine d’Aguascalientes, au Mexique. Ensuite, ils partagent l’architecture de leurs châssis et un moteur avec la Nissan Versa Note, également d’origine mexicaine. Pour donner un peu plus de... Kicks à ce petit VUS, son moteur, un 4-cylindres atmosphérique de 1,6 L, produit 125 ch et 115 lb-pi de couple plutôt que les 109 ch et 107 lb-pi qu’il livre aux deux sous-compactes. Ces cotes marginalement supérieures expliquent peut-être l’accélération de 0 à 100 km/h qu’il accomplit en 9,6 s, comparativement aux 9,9 s d’une Versa Note, et ce, bien qu’il soit environ 100 kg plus lourd.

Photo courtoisie, Nissan

En outre, à l’instar de la Versa Note et de la Micra, le Kicks a une servodirection électrique plutôt légère qu’on apprécie en ville, surtout lorsqu’il faut se garer dans un stationnement souterrain aux places exiguës ; un environnement détestable où ce véhicule excelle grâce à ses dimensions réduites. Ce Nissan a des suspensions à roues indépendantes à l’avant et à poutre de torsion à l’arrière. Sur pavé lisse, cet ensemble procure un roulement plutôt doux, mais il se dégrade lorsqu’on aborde des routes plus cahoteuses. En outre, le freinage est assuré par des freins à disque à l’avant et des tambours à l’arrière — les mêmes petits tambours de 8 po qu’utilise la Versa Note. En conduite urbaine, ils offrent un niveau de performance approprié, en plus d’être faciles à moduler.

Contrairement aux HR-V, Renegade, Crosstrek et... Qashqai, Nissan n’offre pas de boîte de vitesses manuelle pour le Kicks, pas plus que de transmission intégrale. Le constructeur trouve ainsi le moyen de maintenir les prix au plus bas, tout en préservant un attrait distinct au Qashqai. Le choix se limite donc à des roues avant motrices entraînées par une boîte de vitesses automatique Xtronic à variation continue ; une boîte qui a évolué, depuis son introduction, mais qui n’empêche toujours pas le moteur de devenir bruyant à l’effort. Une particularité qu’un Mazda CX-3 n’impose pas, grâce à une boîte automatique à 6 rapports nettement plus raffinée. À tout le moins, ce dispositif devrait contribuer à limiter la consommation de carburant. Pourtant, lors de notre essai, nous n’avons pu égaler la cote moyenne de 7,2 L/100 km annoncée par le constructeur. Nos résultats se sont chiffrés à 8,4 L. Voilà donc une invitation à conduire de nouveau le Kicks pour tenter de faire mieux.

Dotation attrayante

L’habitabilité, la dotation et l’élégance, voilà où le Kicks se distingue vraiment. Ce véhicule est assez spacieux pour quatre adultes de taille moyenne et son coffre, sans être gargantuesque, se révèle très pratique par l’ouverture large que découvre son hayon et le volume utile généreux dont on dispose lorsque les dossiers de la banquette arrière sont en place.

Au chapitre de la dotation, par ailleurs, ce petit Nissan n’a rien à envier aux modèles plus grands. Un climatiseur, des lève-vitres électriques, un écran tactile de 7 po, les systèmes Bluetooth et Siri, un essuie-glace pour la lunette du hayon, un régulateur de vitesse et un volant télescopique et inclinable font partie de la dotation de série. De plus, toutes les versions, de la S d’entrée de gamme à la SR plus cossue, ont des roues en alliage (de 16 po pour la S et 17 pour les autres).

Photo courtoisie, Nissan

Il est vrai, cependant, qu’il faut opter pour l’une ou l’autre des deux versions plus chères, SV ou SR, afin d’avoir des sièges avant chauffants et les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto.

Enfin, les mélomanes privilégieront la version SR pour sa chaîne audio Bose Personal Plus dotée de deux haut-parleurs additionnels intégrés à l’appuie-tête du siège du conducteur ; une chaîne qui procure à ce dernier un environnement sonore étonnamment riche.

Pour distinguer davantage son petit VUS, à l’instar de plusieurs autres constructeurs, Nissan offre de nombreux agencements de teintes deux tons donnant un habile découpage de couleurs qui accentue l’illusion que le toit se détache de la carrosserie. De plus, contrairement à Hyundai, qui réserve ce traitement de couleur à une seule version de son nouveau Kona, Nissan l’offre pour deux de ses trois versions, les SV et SR, et ce, à des prix abordables (285 à 450 $ selon la combinaison de couleurs), le but étant qu’un maximum d’acheteurs de Kicks... flirte avec ces beaux agencements de couleurs !

Un million de Juke... et bien plus

Photo courtoisie, Nissan

On dira ce qu’on voudra au sujet du Nissan Juke, qu’il avait une allure hétéroclite, qu’il disposait de peu d’espace à l’arrière, ou que son coffre était lilliputien, n’empêche qu’il a ouvert la voie au Kicks et qu’il a eu son lot d’admirateurs.

En Europe, où le Kicks n’est pas vendu, sa popularité se maintient. D’ailleurs, l’usine britannique de Sunderland a livré, en juillet, un millionième exemplaire de ce véhicule : un Juke Bleu topaze.

« Pour n’importe quel modèle, c’est une immense fierté de franchir le cap du million », a déclaré Kevin Fitzpatrick, vice-président principal responsable de la Production et des Achats de Nissan Europe. « Il y a huit ans, il n’existait rien de tel que le Juke. Ce véhicule a créé un nouveau créneau à part entière, en proposant un style unique et un concept inédit. Aujourd’hui, nous avons un million de clients qui roulent en Juke. »

Le Juke a toutefois attiré bien plus qu’un million d’acheteurs. En Amérique du Nord, un peu plus de 242 000 consommateurs, dont 27 682 Canadiens, ont opté pour ce petit VUS depuis son lancement, fin 2010. Ces véhicules provenaient de l’usine Nissan d’Oppama, au Japon, qui desservait également divers marchés asiatiques.

Nissan Kicks

Prix de base

17 998 $ (S); 20 898 $ (SV); 22 798 $ (SR).

Transport et préparation

1795 $

Groupe motopropulseur

L4 DACT 1,6 L ; 125 ch à 5800 tr/min, 115 lb-pi à 4000 tr/min. Boîte de vitesses automatique à variation continue. Roues motrices avant.

Particularités

Suspension indépendante aux roues avant ; essieu arrière rigide à poutre de torsion. Freins à disque aux roues avant ; tambours aux roues arrière. Antiblocage de série. Pneus : 205/60R16 (S); 205/55R17 (SV et SR).

Cotes

Empattement : 2620 mm; longueur : 4295 mm ; largeur : 1760 mm ; hauteur : 1586 mm. Poids : 1197-1215 kg. Volume du coffre : 716-915 L. Volume du réservoir : 41 L. Consommation moyenne (essai) : 8,4 L/100 km.

Concurrence

Buick Encore, Chevrolet Trax, Fiat 500L, Fiat 500X, Ford EcoSport, Honda HR-V, Hyundai Kona, Jeep Renegade, Jeep Compass, Kia Soul, Mazda CX-3, Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi RVR, Nissan Qashqai, Subaru Crosstrek, Toyota C-HR

Points forts

Esthétique réussie

Intérieur spacieux

Agréable à conduire en ville

Coffre polyvalent

Points faibles